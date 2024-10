Ethan Mbappé se perderá por lesión el partido contra el Real Madrid

No habrá duelo entre hermanos en el Lille-Real Madrid de Champions League. Ethan Mbappé se ha lesionado y no podrá jugar el partido ante el conjunto blanco. Aunque Kylian Mbappé viajará a la ciudad francesa, al haber evolucionado bien de su lesión en el bíceps femoral, el que no estará será su hermano. El jugador del Lille ha sufrido una lesión en el cuádriceps que le mantendrá tres meses de baja.

La lesión se confirmó el lunes, por lo que el pequeño de los Mbappé no podrá coincidir con la estrella del Real Madrid sobre el césped del Pierre-Mauroy el miércoles. Después de que ambos salieran del PSG, el duelo de Champions entre los blancos y el Lille era la primera oportunidad para poder ver a ambos de nuevo sobre el terreno de juego, pero no se dará.

Todo apuntaba a que no pasaría, pero por la lesión en el bíceps femoral de Kylian. Sin embargo, el Real Madrid sorprendía en su convocatoria incluyéndole en la lista. A pesar de que tenía para tres semanas de baja, su evolución ha sido más que favorable, hasta el punto de que se probará en el entrenamiento del martes y, en función de cómo se encuentre en las horas previas al duelo, podría tener minutos en el segundo encuentro de los de Ancelotti en la máxima competición.

Aunque Ethan no podrá jugar, sí que habrá reencuentro entre ambos fuera del terreno de juego. La convocatoria de Kylian para el choque, más allá de su recuperación, escondía un motivo familiar que le llevaba a ser convocado y viajar a Francia. Sería la primera vez en la que ambos podrían coincidir como rivales sobre el césped, pero finalmente habrá que esperar para que se dé.

El duelo de los Mbappé tendrá que esperar

El sorteo de la nueva fase de liga de la Champions deparaba un duelo entre el Real Madrid y el Lille, que se disputaría en el Pierre-Mauroy. Casualidades del destino, el duelo escondía un enfrentamiento entre hermanos, puesto que, tras abandonar ambos el PSG, Kylian y Ethan Mbappé se verían las caras en la máxima competición continental.

Aunque, al final, el pequeño de los Mbappé no pueda jugar, ambos hermanos se encontrarán en Lille. Durante las últimas siete temporadas, el astro madridista estuvo ligado al PSG, mientras que su hermano fue ascendiendo en las categorías inferiores, participando el pasado curso en cinco encuentros del primer equipo. Con la salida de Mbappé al Real Madrid, se confirmaba el fin de la saga de hermanos en París, pero esta visita a Lille deparaba un esperado reencuentro, que tendrá que darse antes y después del partido.

La lesión en el cuádriceps de Ethan Mbappé hace imposible que, en el caso de que Kylian esté bien y pueda jugar, se reencuentren sobre el terreno de juego. El joven, de 17 años, estará tres meses de baja, lo que le hará además perderse buena parte de la fase de liga de la Champions League. En sus primeros meses en el Lille, únicamente ha disputado sólo tres partidos, habiéndose perdido también el estreno en la máxima competición del equipo, contra el Sporting de Portugal.