Fran González: el Real Madrid fabrica al ‘nuevo’ Courtois

El Real Madrid tiene fe ciega en Fran González, el portero que está llamado a ser en un futuro el guardián de la portería del primer equipo blanco en un futuro. Cuando Courtois, el mejor guardameta del planeta, decida que ha llegado el momento de colgar los guantes. Para eso todavía queda, pero mientras tanto la entidad madridista pule al canterano de 19 años, que esta temporada será jefe del arco del Castilla de Raúl, aunque Ancelotti y Lluis Llopis no le perderán de vista. De hecho, ya le han seguido viendo con atención en Estados Unidos, donde aterrizó justos después de proclamarse campeón de Europa Sub-19 con España.

Llegado en 2022 de la Cultural Leonesa, en La Fábrica está quemando etapas a toda velocidad. Llopis alucina con la progresión de un Fran González que cuenta con la confianza plena de Carlo Ancelotti. No deja de progresar en cada entrenamiento. Desde Valdebebas destacan lo bien que va a los balones altos, uno de sus fuertes teniendo en cuenta que a sus 19 años mide 1,99 metros. «Sale con confianza y cuando lo hace es tremendamente seguro», aseguran.

Su evolución no para en ningún momento. La pasada temporada compatibilizó el Juvenil A con el Real Madrid C, mientras que era habitual verle en los entrenamientos del primer equipo, con el que fue convocado en 21 ocasiones. Este curso será el portero del primer filial madridista tras las marchas de Lucas Cañizares y la todavía no confirmada de Mario de Luis. No obstante, siempre que sea necesario, estará con el primer equipo.

De momento, Fran González estará en el amistoso que medirá al Castilla con el Tenerife este sábado, pero el domingo comenzará a trabajar con el primer equipo y formará parte de la convocatoria que ofrecerá Carlo Ancelotti para disputar la Supercopa de Europa el próximo miércoles 14 de agosto en Varsovia contra la Atalanta.

La portería puede dar que hablar

La portería es una de las pocas posiciones que el Real Madrid todavía tiene en el aire. De momento, los porteros del primer equipo son Courtois y Lunin, pero el futuro del ucraniano no está decidido. Tendrá que ser el que acepte la renovación y se quede, sabiendo que el belga está muy por delante, o, por el contrario, decida hacer las maletas cuando todavía le resta un año de contrato. Lo que tiene claro la entidad madridista es que no existirá la posibilidad de que se vaya libre.

Si se marcha, el Real Madrid tiene varios planes. El primero es el de Kepa. El vasco dejó su esencia la temporada pasada. Cuando fue titular cumplió lo mejor que supo y cuando fue suplente fue el mejor de los compañeros. Esto nadie lo olvida por Valdebebas. Pero para que regrese comprado y no cedido se debería bajar el sueldo y alcanzar un acuerdo con el Chelsea.

La otra opción, más remota, aunque no se debe descartar, es ascender directamente a Fran González al primer equipo. Es claramente la apuesta, pero también saben en el club que tendría muy pocas opciones de jugar y en estos momentos necesita tener portería.