Figo se pronuncia sobre el reencuentro de Mourinho con el Real Madrid

Luis Figo se ha pronunciado sobre el reencuentro de José Mourinho con el Real Madrid. El ex futbolista del conjunto blanco, leyenda del club y compatriota del actual técnico del Benfica ha hablado sobre la relación que guarda con él y, también, sobre las opciones que considera que hay de que en un futuro vuelva a sentarse en el banquillo del Santiago Bernabéu.

A lo largo de su extensa carrera en los terrenos de juego, Figo coincidió en tres ocasiones con Mourinho. Eso sí, nunca lo hicieron en el Real Madrid. Fue en sus comienzos en el Sporting de Portugal, donde Mou era traductor de Bobby Robson, donde se encontraron por primera vez. Tras ello, los tres se mudaron al Camp Nou, coincidiendo de nuevo en el Barcelona. Por último, ya con Mourinho contrastado como uno de los mejores entrenadores del mundo, estuvo a sus órdenes en Milán.

«A José le conozco desde hace muchos años, porque yo lo cogí con Bobby Robson como traductor en el Sporting, después lo tuve de traductor y segundo en el Barcelona, tanto con Robson como con Van Gaal. Por último, tuve la felicidad de encontrarlo en el Inter y me quedé un año más para trabajar con él», ha señalado Figo en unas declaraciones a Betfair, donde ejerce como embajador.

Con la casa de apuestas tiene un programa llamado Figosofadas y, allí, ha hablado de uno de los temas del momento. Justo antes de que Real Madrid y Benfica se midan en la vuelta del playoff de la Champions League, el luso ha hablado de la posibilidad de que Mourinho vuelva a entrenar al conjunto blanco. Precisamente, el técnico no estará en el banquillo en ese encuentro, tras su expulsión en la ida celebrada en Da Luz.

Sobre si cree que José Mourinho estará algún día de nuevo al frente del Real Madrid, Luis Figo ha dejado dudas. «Eso lo dirá el destino. Si sus caminos se cruzan, habrá que ver cómo funciona», ha señalado. No lo descarta para nada, pero tampoco parece estar muy convencido de que vaya a suceder.

Lo que sí que tiene claro es que el entrenador portugués, uno de los mejores en su campo de la historia, es que debería tener la opción de dirigir a Portugal, que de cara a este Mundial 2026 tendrá al frente al español Roberto Martínez. «Son muchas etapas con José y yo creo que está destinado, lógicamente, a que un día tenga la oportunidad de entrenar a la selección portuguesa», desvela Figo.

La influencia de Mourinho en Figo

Por último, ha hablado sobre sus influencias desde los banquillos. Figo nunca se ha dedicado a entrenar, pero en caso de haberlo hecho, tiene claro de dónde hubiera tomado las primeras referencias. «Me gustan mucho los entrenadores holandeses que he tenido: Cruyff, Van Gaal… A mí Cruyff me ha fascinado cuando llegué al Barcelona. Su filosofía de jugar bien, de posicionamiento, de ir al ataque… Tuve la suerte de entrenar con él en su último año de carrera», revela.

Aunque ahora mismo su técnico ideal sería «una mezcla de la metodología de Mourinho, el manejo de grupo de Scolari, la formación de Carlos Queiroz y la sabiduría de Del Bosque». De éste último, el portugués guarda un gran recuerdo por su paso en el Real Madrid. Señala que «fue clave» en esa etapa, «por la situación que se dio y por todo lo que me ha enseñado».