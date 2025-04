Luis Figo: «¿Quién piensa que el Barcelona vaya a golear con el Real Madrid? Ya veremos…»

Luis Figo compareció ante los medios de comunicación este lunes en La Cibeles con motivo de la celebración de la gala de la edición número 25 de los premios Laureus. El delantero portugués, que jugó en los dos finalistas de la Copa del Rey, afirmó que son «dos equipos que dominan el fútbol español» y aseguró que no piensa que los de Carlo Ancelotti puedan volver a ser goleados en este Clásico como ocurrió en los dos anteriores esta temporada.

«Esta es una pregunta para Florentino Pérez. Yo no sé. Llevo muchos años en el fútbol y sé que hay memoria corta y que vales únicamente por el último resultado, pero me extraña mucho que se ponga en entredicho a un entrenador con el valor de Ancelotti. Justo después del partido de Champions la única pregunta que había en rueda de prensa era sobre el futuro del entrenador. Una persona que ha ganado todo y que demuestra su valía como entrenador cada año. En fútbol no se puede ganar siempre», comentó Figo sobre Ancelotti.

«Es un Clásico, una final de Copa, dos equipos que dominan el fútbol español. Llegará uno mejor que otro de ánimos, pero es impredecible el resultado», vaticinó el ex jugador de Barça y Real Madrid. Sobre la convivencia de las estrellas del ataque del equipo blanco, Kylian Mbappé y Vinicius Junior, Figo no tiene dudas: «Se puede hablar muchas cosas, pero del talento de dos grandísimos jugadores y del mejor del mundo… En algún partido las cosas no irán como tienen que ir, pero no significa que haya que generalizar esa situación. A fin de cuentas hay que hablar de algo».

Figo y los pitos en el Bernabéu

Figo confesó que no vio los pitos a Mbappé en el Santiago Bernabéu durante el choque de Liga del pasado domingo frente al Athletic Club: «La afición ha pitado a todo el mundo, no se tiene que sentir diferente. A mí alguna vez me pitaron, normal, cuando jugaba mal sí».