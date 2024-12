Fede Valverde es el mejor francotirador de Europa

Fede Valverde ha recuperado una de sus mejores virtudes: el disparo lejano. Su francotirador ya ha apuntado y disparado con éxito hasta en cinco ocasiones esta temporada, ya que sólo uno de los seis goles que suma no ha sido desde fuera del área. Un registro con el que supera a cualquier otro jugador que pertenezca a un equipo de las cinco grandes Ligas de Europa (la española, Premier League, Serie A, Bundesliga y Ligue 1).

Actualmente, no hay nadie que supere a Valverde en ese sentido, y es que a día de hoy, en una temporada que no está siendo del todo buena para los blancos, el uruguayo está siendo el más regular de la plantilla. No sólo por sus goles, que también, sino con un esfuerzo constante con el que sostiene el centro del campo del Real Madrid y resta carreras a los futbolistas con mejor pie.

Pero Valverde está adquiriendo de nuevo justo eso que le pide su entrenador, Carlo Ancelotti, el tiro exterior. Tanto es así que tras una campaña floja como goleador, pero excelsa en lo futbolístico, el uruguayo ya lleva la mitad de goles que en su mejor temporada en cuanto a cifras anotadoras, la 2021-22, en la que metió 12 goles.

Valverde se ha vuelto a destapar como un auténtico francotirador, el mejor que existe a día de hoy en Europa como recogen los datos de Opta. El uruguayo ha patentado el misil de su pierna derecha y cada vez que tiene la oportunidad lo saca a relucir. El último caso fue el del pasado domingo en el Santiago Bernabéu, un partido de la jornada 18 de Liga en el que marcó el 2-0 con un cañonazo a la red desde su casa.

Los cinco cañonazos de Valverde

El ‘8’ del Real Madrid recibió un balón que venía del saque de esquina y, tras una jugada ensayada que acabó en los pies del uruguayo, este no se lo pensó y lo clavó en toda la escuadra izquierda de la portería del Sevilla. Así, puso su firma en el festival goleador del equipo blanco, al que también se sumaron Kylian Mbappé, Rodrygo Goes y Brahim Díaz.

Tan sólo ocho días antes, el cañón uruguayo volvió a disparar para iniciar la remontada frente al Rayo Vallecano. Valverde hizo temblar los cimientos de Vallecas y empujó hacia el 2-3, un resultado que luego se acabaría truncando con el gol del empate, obra de Isi Palazón. Sus compañeros, que le conocen de sobra, saben de su especialidad en la lejanía, y de ahí vino su anterior golazo.

Fue en Leganés, donde Valverde marcaría el segundo del Real Madrid tras una falta sacada en corto con toda la intención del mundo. Luka Modric se la pasó a Arda Güler, el turco se la colocó al centrocampista y este hizo el resto, un disparo raso a la derecha al que no pudo llegar el meta pepinero.

Un tanto que no cuenta para este récord personal, pero que también le encumbra como un brillante tirador, fue el que le anotó a Brasil en las eliminatorias de la Conmebol para el Mundial. Aquel golazo desde la corona del área supuso el 0-1 del posterior empate de Uruguay frente a la canarinha.

Retrocediendo más en el tiempo, fue el Villarreal la víctima de la segunda diana de Valverde este curso, con un chutazo lejano que se envenenó tras tocar en Álex Baena y que se acabaría colando en la red del Bernabéu. Y el uruguayo, en su faceta de abrelatas, anotaría su primer tanto en Liga en un choque de la segunda jornada contra el Valladolid que se atascó y cuya igualdad tuvo que deshacer desde los 25 metros con otro golazo increíble de falta, idéntico al de Leganés.