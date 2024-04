Estrada Fernández desvela un nuevo escándalo de Iturralde contra el Real Madrid

Xavier Estrada Fernández, ex árbitro que se querelló contra los Negreira cuando todavía estaba en activo, desveló un episodio con Iturralde González, también ex colegiado de Primera División, que vuelve a poner de manifiesto la animadversión que siempre tuvo Iturralde contra el Real Madrid.

En ‘La verdad del caso Negreira: mi lucha contra la corrupción’ (La Esfera de los Libros), el libro publicado por Estrada Fernández junto al periodista Miguel Ángel Pérez, se desvela un nuevo escándalo de Iturralde González, actual comentarista en medios de comunicación, pero árbitro de Primera durante 18 temporadas.

Según cuenta Estrada Fernández, Iturralde González le llamó una hora antes de un partido de un duelo entre el Granada – Real Madrid «para saber si jugaba Casillas o Diego López». Como contexto, cabe recordar que era el tiempo en el que había un gran debate en la portería del Real Madrid y era el principal tema de debate sobre el equipo blanco.

A tenor de la versión de Estrada, Iturralde le llamó una hora antes de ese encuentro que se jugó el 26 de agosto de 2013 en el estadio Nuevo Los Cármenes. Era la segunda jornada de la Liga 2013/14, el segundo encuentro de Carlo Ancelotti como entrenador del Real Madrid. Tras la etapa de José Mourinho, había un gran interés en saber si el técnico italiano mantendría a Diego López en la titularidad o recuperaría a Iker Casillas.

«Quería dar la primicia en un programa», cuenta Estrada sobre la llamada de Iturralde. Lo que quería el ex árbitro vasco era saber si jugaba Diego López o Iker Casillas para contarlo en un medio de comunicación. «No le di la información porque me comprometía, y eso no le sentó nada bien y me lo guardó», añade Estrada Fernández.

Como curiosidad, fue Diego López quien jugó ese partido en Granada y el guardameta gallego fue el portero titular durante esa temporada, con Iker Casillas jugando la Copa del Rey y la Champions League.

La tensa relación entre Estrada Fernández e Iturralde González

La relación entre Estrada Fernández e Iturralde González lleva siendo tensa desde hace muchos meses. Una de las últimas veces que en público tuvieron un encontronazo fue cuando OKDIARIO informó en exclusiva que José María Enríquez Negreira invitó a comer y a cenar a Iturralde González y a su equipo arbitral al completo el día anterior a pitar el Clásico en el que el Barcelona ganó 5-0 al Real Madrid.

Esta enemistad entre Estrada Fernández e Iturralde González viene en realidad de hace tiempo, cuando el primero interpuso una querella en el juzgado de guardia de Barcelona contra el propio Enríquez Negreira y su hijo Javier Enríquez Romero, por corrupción en el deporte. En ese momento, esa situación no le sentó bien a Iturralde y atacó a Estrada: «Bastante estamos aguantando el colectivo arbitral esta semana para que encima un Robin Hood venga a buscar beneficio personal a cambio nuestro».

Xavier Estrada Fernández acaba de publicar un libro, firmado también por el periodista Miguel Ángel Pérez, en el que cuenta toda su experiencia dentro del mundo del arbitraje durante los años en los que estuvo en activo y cómo reaccionó tras salir a la palestra todo el escándalo del caso Negreira.