Estos son los partidos que se perderá Trent Alexander-Arnold

El Real Madrid se llevó una victoria de San Mamés, pero también malas noticias en forma de lesiones. Trent Alexander-Arnold y Eduardo Camavinga no pudieron terminar el partido por molestias físicas. El club blanco ha publicado el parte médico del lateral inglés, al que se le ha diagnosticado una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda. Aunque el Real Madrid no ha compartido información relativa al tiempo estimado de baja, Alexander-Arnold podría perderse los dos próximos meses de competición.

El ex del Liverpool fue una de los futbolistas más destacados del conjunto blanco en el triunfo ante el Athletic Club de Bilbao. Hizo gala de su habilidad para el pase largo y el centro, como se pudo ver en la acción del segundo gol. Trent llegó a línea de fondo y envió un balón medido a Mbappé, que sirvió en bandeja a Camavinga el segundo tanto de la noche. La baja del lateral diestro llega tras su mejor partido como madridista. Xabi Alonso le concedió la titularidad ante el Elche, dos meses después de una lesión en el muslo que le dejó K.O. dos meses. Ahora, el Real Madrid afronta el final de año y el inicio de 2026 sin Alexander-Arnold, y a la espera del regreso de Dani Carvajal.

En los dos meses que el futbolista inglés podría estar alejado de los terrenos de juego, el conjunto merengue podría disputar hasta 14 encuentros. El más inmediato es la visita del Celta al Santiago Bernabéu de este domingo, 7 de diciembre. En este tramo del calendario, el Real Madrid tiene como fechas señaladas el duelo ante el Manchester City en Champions (10 de diciembre) o la disputa de la Supercopa de España en Yeda (del 8 al 11 de enero). Xabi Alonso deberá contar con otras opciones ante la ausencia de sus dos laterales derechos, como ya ha hecho durante buena parte de la temporada. Fede Valverde y Raúl Asencio han sido los encargados de ocupar el carril del ‘2’, aunque el uruguayo acabó imponiéndose como la opción preferida del técnico donostiarra.

Qué partidos se perderá Alexander-Arnold

Trent Alexander-Arnold se perderá alrededor de dos meses de competición por su lesión en el recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda. El parón navideño -el Real Madrid no jugará entre el 20 de diciembre y el 4 de enero- reducirá el número de encuentros en los que no estará disponible. Esta cifra, si se cumplen el tiempo de baja estimado, no bajará de la decena de encuentros. Se espera que el lateral diestro pueda regresar para el duelo ante el Valencia del próximo 8 de febrero, correspondiente a la Jornada 23 de Liga.