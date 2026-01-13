Éste es el primer equipo al que ha entrenado Arbeloa y no es el Real Madrid

El Real Madrid anunciaba el pasado 12 de enero la destitución «de mutuo acuerdo» de Xabi Alonso como primer entrenador del Real Madrid. Esto derivó en el nombramiento de Álvaro Arbeloa, por aquel entonces entrenador del Castilla, como nueva cabeza de proyecto hasta, por lo menos, final de temporada.

Arbeloa cuenta con una amplia trayectoria en la cantera del club. Se hizo cargo del Infantil A en la temporada 2020-2021, curso en el que se proclamó campeón de Liga, y un año después asumió el mando del Cadete A en la campaña 2021-2022. Desde 2022 y hasta 2025 dirigió al Juvenil A, etapa especialmente exitosa en la que logró un histórico triplete en la temporada 2022-2023 (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones), además de conquistar nuevamente el título liguero en el curso 2024-2025.

El desconocido equipo donde Arbeloa debutó como técnico

En 2018, varios creadores de contenido pusieron en marcha Mambo FC, un proyecto nacido como un equipo de Fútbol 7 con el que disputar encuentros de carácter amateur y que, con el tiempo, acabaría compitiendo en la conocida liga de medios. Antes de dar ese salto, documentaron los primeros pasos del club a través de una serie en la que se seguía la evolución del grupo, con Álvaro Arbeloa como técnico al frente y responsable de potenciar el rendimiento de los jugadores desde el banquillo.

Después de colgar las botas en 2017 tras su etapa en el West Ham United, a comienzos de 2018 se hizo público el nacimiento de Mambo FC, un conjunto formado por youtubers y otros creadores digitales. El equipo reunió a figuras muy conocidas del entorno online, entre ellas DjMariio, Viruzz, Papi Gavi o Darío MH, convirtiéndose rápidamente en un proyecto con gran repercusión en redes y en el panorama del fútbol amateur mediático.

La huella del proyecto aún puede verse en YouTube, donde el canal llegó a sumar cerca de 341.000 suscriptores. La aventura se prolongó hasta 2022, ya con una plantilla renovada y un técnico distinto al de las primeras etapas. El último en asumir la dirección del banquillo fue Siro López. Sin embargo, esa misma temporada se puso punto final a la iniciativa, principalmente por la pérdida de varios apoyos comerciales y por el deseo de los propios miembros de afrontar nuevos proyectos.