Esta es la lista de las camisetas mas valiosas del mundo: el Real Madrid también es el rey

El Real Madrid también es el rey de Europa en ingresos de patrocinio por la camiseta. El conjunto blanco lidera la lista de las camisetas más valiosas del mundo por delante de otros como Barcelona, PSG o Arsenal gracias a los patrocinios que tiene la entidad blanca con Adidas, Fly Emirates y el último con HP. Todo ello reporta más de 200 millones a las arcas del Santiago Bernabéu. El Real Madrid, además de sobre el campo con la consecución del último título de Liga, también manda en la economía.

Ni que decir tiene que el Real Madrid es el equipo con más solera del mundo gracias a sus éxitos sobre el terreno de juego y esto repercute en la economía. Florentino Pérez siempre ha sido un ejemplo en la gestión del club y por ello también ha colocado al conjunto blanco en el primer puesto de la lista de las camisetas más valiosas del mundo. Nadie en el planeta ingresa más que los merengues por la camiseta.

Un estudio reciente ha situado al Real Madrid al frente de la tabla de las camisetas más valiosas del mundo. La entidad blanca lidera la lista por delante de Barcelona, que ocupa la segunda posición y el PSG, que tiene la tercera camiseta más cara del mundo. Por detrás están Arsenal, United y Manchester City con unos ingresos que superan los 100 millones y que se quedan lejos de los 200 que ingresa el Real Madrid.

El estudio elaborado por Football Benchmark no incluye el acuerdo reciente del Real Madrid con HP que reporta 15 millones por temporada al conjunto blanco y hace que la entidad presidida por Florentino Pérez rebase la frontera de los 200 millones, una cantidad a la que no ha llegado ningún club en la historia reciente del fútbol. Como en otras situaciones, en el Bernabéu también han sido pioneros en esto.

El Real Madrid recibe más de 200 millones por la camiseta gracias a los 120 millones por temporada que recibe de Adidas (pueden ser más en función de los títulos conseguidos) y los 70 fijos que pone la compañía Fly Emirates. Esto suma un total de 190 kilos a los que hay que sumar los 15 de HP por aparecer en la manga de la camiseta.

A este acuerdo llegó el Real Madrid con la compañía americana hace unos meses por lo que abonará dicha cantidad por cada una de las cinco temporadas que aparecerá como patrocinador en la manga de la camiseta blanca, algo que el club nunca había hecho hasta la fecha.

🔍 Looking at the top European clubs by jersey value, Real Madrid lead the way with a jersey value of €190 million, which represents the combined values of the main shirt sponsor and kit supplier deals 🇪🇸💰.#realmadrid #fcbarcelona #psg #arsenal #manchesterunited #football pic.twitter.com/UMaaW59XTP

— Football Benchmark (@Football_BM) May 2, 2024