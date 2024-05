El motivo por el que el Atlético no quiere felicitar al Real Madrid por sus títulos

Ya es habitual pero por eso no deja de sorprender: el Atlético es el único equipo que no ha felicitado al Real Madrid por el título de Liga. Como ya hizo otros años con los éxitos del club blanco, desde la entidad colchonera no se han pronunciado con un comunicado oficial tras el título liguero de los merengues. Todo viene en relación a una política de comunicación desde el Metropolitano que le ha hecho ser el único equipo que no se ha pronunciado tras el logro de su rival.

El Real Madrid se proclamó campeón de Liga el pasado sábado después de su victoria contra el Cádiz y la posterior derrota del Barcelona contra el Girona. Desde que el árbitro pito final en Montilivi y durante la jornada del domingo todos los equipos de España quisieron mandar un mensaje de felicitación a la entidad blanca por el título número 36 conseguido después de una Liga perfecta conquistada a falta de cuatro jornadas.

Uno de ellos fue el Barcelona, que quiso publicar un escueto mensaje a través de las redes sociales tras caer goleado en el derbi en el que se también se jugaba el segundo puesto de Liga y una posible plaza en la Supercopa. «Felicidades al Real Madrid por el título de Liga», escribieron de forma oficial desde el perfil de la entidad en las redes sociales. Al igual que los culés, también el resto de equipos de Primera División que quisieron tener un cariño con los blancos.

Felicidades al Real Madrid por el título de Liga — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 4, 2024

El único equipo del fútbol español que no ha felicitado al Real Madrid hasta este lunes ha sido el Atlético. Y viendo lo que ha hecho en los últimos años tras cada título del conjunto blanco todo hace indicar que tampoco se pronunciará durante las próximas horas. Un hecho que no deja de ser reseñable ya que el único club que no ha querido rendir pleitesía al actual campeón de Liga.

El Atlético no felicita al Real Madrid

¿Por qué el Atlético nunca felicita al Real Madrid? En realidad el conjunto rojiblanco no felicita ni a su rival de la ciudad ni a ningún equipo del fútbol español durante un título. No se sabe si los blancos tienen que ver mucho en esta política de club, pero el procedimiento que siguen desde el Metropolitano es no pronunciarse de forma pública con ningún equipo cuando consiguen levantar un trofeo.

Muchos pensarán que este es un procedimiento para evitar felicitar al Real Madrid y llevarse una reprimenda de la afición pero la realidad es desde el club han filtrado en las últimas ocasiones que se le manda una carta de felicitación por privado a los campeones. Así que en este caso el Real Madrid recibirá en los próximos días una misiva de felicitación de los rojiblancos tal y como en principio la habrá recibido el Athletic Club después de su último título de Copa (tampoco hubo felicitación).

Aquí hay que recordar que el Atlético ya se ha negado en las últimas ocasiones a hacer un pasillo al Real Madrid después de haber levantado algún trofeo. Simeone ya explicó las razones por la que no tienen estos gestos después de que los de Ancelotti conquistaran el pasado mes de enero la Supercopa de España en Arabia Saudí.

«Saludaremos con respeto al entrenador y a los futbolistas como colegas de trabajo, pero está delante nuestra gente, el respeto a ellos es lo primero», afirmó en rueda de prensa el entrenador argentino dejando claro que no harían el pasillo en el duelo de Copa del Rey disputado en el Metropolitano. Puede que no la felicitación a través de las redes sociales también tenga que ver con esto.

Así celebrará el Real Madrid la Liga

El Real Madrid aplazó la celebración de Cibeles pensando en el duelo de vuelta de semifinales de la Champions contra el Bayern y celebrará su título de Liga con su afición el próximo domingo 12 de mayo después de su partido del sábado contra el Granada en Los Cármenes.

Una vez disputada la eliminatoria contra el Bayern y después del partido de Liga que jugarán el próximo sábado 11 de mayo, el Real Madrid acudirá el domingo a la Comunidad y Ayuntamiento de Madrid para posteriormente desplazarse a la Cibeles y celebrar el título de con su afición. Esto será entre las 11.00 y 13.00 horas de este domingo y no habrá fin de fiesta en el Bernabéu ya que el estadio acogerá un concierto durante el fin de semana. El campeonato se podrá celebrar en los duelos ante Alavés y Betis que restan por disputarse en el recinto madridista.