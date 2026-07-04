Enigmático mensaje de Enzo Fernández tras el comunicado del Real Madrid: «Dios, tú siempre cumples»

El culebrón de Enzo Fernández y el Real Madrid está más caliente que nunca. Después del comunicado del club blanco negando contactos para intentar ficharle este verano, el futbolista ha vuelto a desatar los rumores con un mensaje en sus redes sociales de lo que podría ser un nuevo guiño al equipo merengue para que abran una negociación para que ponga rumbo al Santiago Bernabéu la próxima temporada.

«Dios mío, tú siempre cumples tus promesas y todo lo haces con amor. Siempre estás cerca de los que te llaman con sinceridad». Una cita bíblica que compartió en su perfil de Instagram junto con un corazón blanco que deja más preguntas que respuestas sobre su supuesto interés en fichar por el Real Madrid. Su discurso también refuerza las declaraciones de su agente sobre la ilusión de que el argentino aterrice en la capital española: «Al Real Madrid le gustan los mejores jugadores y Enzo ha sido este año uno de los mejores del año. Es un jugador que gusta al Real Madrid y a él le gusta el Real Madrid, como también le gustan otros clubes que están ahí», comentó.

Horas antes, el Real Madrid envió un mensaje de paz al Chelsea después de las informaciones de que Enzo Fernández y el club merengue estaban hablando durante el Mundial: «No hemos realizado gestión alguna, ni directa ni indirecta, encaminada a la contratación del citado jugador y, asimismo, no tiene intención alguna de acometer dicha operación», explicó el escrito.

Enzo Fernández quiere el Real Madrid

Enzo Fernández nunca ha escondido su deseo de jugar en el Real Madrid. En varias ocasiones lo ha manifestado a pesar de tener contrato con el Chelsea hasta 2032. Sin embargo, en el club blanco son firmes en que es una posición que «ya está cubierta» y que solo podría valorarse si se produce alguna salida. A José Mourinho le encanta.

El deseo de Enzo Fernández de jugar en el Real Madrid puede toparse con una cruda realidad: el club blanco busca otro perfil para el centro del campo. Así lo adelantó el pasado 3 de junio OKDIARIO cuando reveló que la Dirección de Fútbol entendía que el centrocampista argentino no encajaba en la composición de la plantilla. «Enzo no encaja, su posición está cubierta», aseguró un responsable de la entidad madridista.