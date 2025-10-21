Xabi Alonso sigue innovando y lo demuestra en Valdebebas. La modernidad ha llegado al Real Madrid de la mano del donostiarra, y se ve en cada entrenamiento. En la previa del encuentro que enfrentará a los blancos con la Juventus en la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions, se pudo ver cómo los madridistas se ejercitaron ante la atenta grabación de un dron que sobrevolaba los campos 1 y 2 de la ciudad deportiva.

Con estos drones, Xabi Alonso y su cuerpo técnico buscan captar los movimientos de los jugadores desde un plano cenital, que ayuda a ver cómo se mueve cada uno de los futbolistas del Real Madrid a la hora de llevar a cabo diferentes ejercicios durante los entrenamientos.

Xabi Alonso empezó a utilizar los drones en los entrenamientos desde su llegada a la entidad madridista, ya que es algo que usaba en el Bayer Leverkusen. De hecho, ya los usó durante las sesiones que los blancos llevaron a cabo en Miami durante el Mundial de Clubes.