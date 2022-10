El director de France Football acusa al Real Madrid de manipular el Balón de Oro

A falta de tres días para que se celebre la gala del Balón de Oro donde todo hace indicar que será Karim Benzema el ganador de este premio, el director de France Football, Pascal Ferré, ha arremetido duramente contra el Real Madrid y Florentino Pérez por «orquestar campañas» para que sus jugadores logren el Balón de Oro. Estas declaraciones vienen en un momento delicado por la cercanía en la que se celebrará este gran evento.

«Florentino Pérez orquesta bien las campañas, de forma tácita, sin derivas, todo lo que hace está autorizado», ataca Ferré sin tapujos al presidente blanco. Pero por si no fuera poco, el máximo responsable de la revista que hace entrega de este premio desde hace más de seis décadas no cesa en sus ataques al conjunto de Chamartín: «Hay maquinarias como la del Real Madrid que son muy fuertes. Su inteligencia es que apoyan a un solo jugador. Durante años fue Cristiano Ronaldo y ahora es Karim Benzema. Eso evita que se dispersen los votos», añade.

Y es que, según Pascal Ferré, estas campañas que hace alusión respecto al Real Madrid para que sus jugadores logren este premio»no te hacen ganar, pero pueden hacer que pierdas cuando hay un mal mensaje o un mal gesto», continúa. «Saben cómo funciona esto. No es casualidad si es el club que más veces lo ha ganado», continúa atacando al conjunto blanco duramente.

Ferré, en declaraciones a la agencia EFE, también quiso hablar sobre los problemas extradeportivos que tuvo Benzema con la justicia francesa, recordando que la reputación fuera de los campos de fútbol es también un factor a tener en cuenta, pero no cree que eso suponga un problema para que el delantero francés gane su primer Balón de Oro: «Pienso que eso ya ha sido tenido en cuenta por los jurados, pero no creo que sea un elemento esencial. El Balón de Oro no es el Nobel de la Paz, han votado sobre once meses de competición», zanja.