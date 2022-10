Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación antes del duelo que enfrentará a Shakhtar Donetsk y Real Madrid en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Champions. Los blancos buscan una victoria que les garantice la presencia en los octavos de final. Además, si el Leipzig no gana al Celtic en el otro partido del grupo, lo harían como primeros de grupo a falta de dos encuentros para el final.

Preparación del partido

“El reto es recuperar bien a los jugadores que han jugado. El entrenamiento va a ser importante y luego hay que meter la alineación más correcta para ganar el partido. Sería importante clasificarse mañana”.

Justo con las rotaciones

«Es muy complicado y es verdad que los jugadores se enfadan, cada uno a su manera. En este grupo la reacción de todos es muy positivas. Se enfadan porque quieren jugar. Hay que estar más centrados y nadie ha bajado los brazos. Son muy respetuosos con las decisiones que tomo y eso es lo más importante. Te puedes enfadar con el entrenador, pero no con la persona».

Vinicius y Benzema

«Vini es uno de los jugadores que tengo que evaluar. Karim está bien. Está claro que mañana empieza. Ha descansado, como Kroos y Mendy».

Palabras de Xavi

«No vi el partido del Barcelona. A veces puede pasar que puedes ganar sin cumplir al cien por cien. Ganar partidos que no lo mereces tiene carácter y personalidad. El sufrimiento en el fútbol es normal. Pasó el tiempo en el que los equipos goleaban. Ahora los equipos están igualados y organizados».

Courtois

«Hoy estaba mucho mejor. El plan es entrenar el jueves para estar listo el domingo».

Lunin

«Hablo con él. Lo está haciendo bien, es joven y tiene mucha calidad. Estos partidos sirven para acumular experiencia y conocimiento, porque bajo la portería tiene la calidad de un gran portero».

Hazard

«Puede ser, sí. O no. La alineación no la tengo muy clara. Los que no han jugado van a jugar y el resto lo evaluaré».

Situación de Ucrania para Lunin

«Es muy tímido. No es una persona que hable demasiado. Todo lo que está pasando le afecta, como a todo el mundo y, sobre todo, a su pueblo. Lo único que podemos es ser solidarios y si necesita algo estamos cerca para ayudarle».

Palabras a Ucrania

«He hablado poco a la ida con Igor. Trabajan con mucha dificultad y somos solidarios con ellos. Que jueguen en esta situación significa mucho para ellos, ya que transmiten una buena imagen para un pueblo que está sufriendo».

Importancia de la clasificación

«Clasificarse es el primer objetivo de la temporada. Mentalmente te puede dar más energía, pero el Real Madrid en la Champions no puede pensar en no jugar un encuentro serio. Si pasamos, los otros dos los querremos ganar».

Anunciar el once tan pronto

«Yo la doy dos horas antes, como siempre, en la reunión técnica. Nada ha cambiado. Llegar un poco antes al estadio ha cambiado un poco el horario, no me importa tener secreta la alineación porque en el día de hoy no hay ningún tipo de secreto».