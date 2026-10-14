Diomande enamora al cuerpo técnico del Real Madrid

El primer gol de Yan Diomande con el Real Madrid fue una liberación. Para el jugador, que decidió el encuentro contra el Villarreal, y para un club que apostó por él con una inversión de 125 millones de euros más variables. El costamarfileño estaba haciendo muchas cosas bien, pero le faltaba una noche en la que su aportación se tradujese en tres puntos. Ante los amarillos llegó ese momento. Marcó la diferencia y el madridismo lo celebró.

Para Mourinho y sus colaboradores, sin embargo, aquel tanto confirmó lo que ya veían a diario. No necesitaban que Diomande se estrenase para estar convencidos de su potencial. El portugués está encantado con un futbolista que reúne calidad, unas condiciones físicas extraordinarias y una disposición al trabajo que ha facilitado su adaptación. Es uno de sus soldados. Un jugador dispuesto a escuchar, aprender y responder a lo que le pide el entrenador.

En Valdebebas lo resumen con una frase: «Es una bestia». La descripción nace de lo que observan en los entrenamientos y en las pruebas físicas. Diomande destaca por su potencia, su velocidad y su capacidad para repetir esfuerzos. Sus registros llaman la atención del cuerpo técnico, que encuentra en el delantero unas condiciones sobre las que seguir construyendo.

Porque lo que más ilusiona es que todavía tiene recorrido. Es joven y puede mejorar en la lectura de las jugadas, en sus decisiones y en la manera de aprovechar sus cualidades. El Madrid considera que ha fichado a un futbolista capaz de rendir desde el primer día y de crecer durante los próximos años. Dentro de la ciudad deportiva no hay dudas sobre el acierto de su incorporación.

Un currante para Mourinho

Su actitud tiene mucho que ver con esa confianza. Diomande se exige en cada sesión y acepta las indicaciones del cuerpo técnico. La condición de fichaje más caro de la historia del club no ha cambiado su forma de trabajar. Quiere ganarse el sitio y entiende que, con Mourinho, el compromiso diario forma parte del camino hacia la titularidad.

El entrenador valora tanto lo que puede producir con el balón como su disposición a trabajar para el equipo. Su cambio de ritmo permite romper defensas, pero el portugués también necesita que participe en la presión, acompañe a sus compañeros y mantenga la intensidad cuando el partido exige correr hacia atrás. La sintonía entre ambos se apoya en esa entrega.

Contra el Villarreal, Diomande añadió el gol a todo ese trabajo. El estreno tuvo un valor especial porque resolvió un encuentro complicado y permitió al Madrid volver a ganar después del parón. El delantero encontró la recompensa que buscaba y el equipo tuvo en su nuevo fichaje al jugador decisivo.

Más protagonismo en Liga

Ahora se abre una oportunidad para darle continuidad. La sanción de Vinicius permitirá a Diomande asumir más protagonismo en la competición doméstica. Mourinho dispone de una alternativa para el costado izquierdo que llega reforzada después de su primer tanto y que puede aprovechar los próximos partidos para consolidarse.

El gol contra el Villarreal alivió la presión que acompaña a una operación de semejante tamaño. Pero la confianza del cuerpo técnico venía de antes. Mourinho y sus hombres ya estaban convencidos por lo que veían dentro y fuera del campo. El Bernabéu celebró su estreno. En Valdebebas esperan que sea el primero de muchos.