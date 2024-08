El detallazo de Endrick con un niño tras debutar con gol con el Real Madrid

El debut de Endrick en el Santiago Bernabéu con la camiseta del Real Madrid no pudo ser más especial. Salió en los últimos minutos del encuentro ante el Real Valladolid en sustitución del otro debutante en el estadio blanco, Kylian Mbappé, y le bastó para demostrar su calidad, su olfato goleador y conquistar a la afición madridista desde el primer día. El brasileño, exultante de felicidad tras el pitido final, decidió tener un gesto precioso con un joven aficionado madridista que se encontraba en la grada.

El niño, de origen mexicano y cuyo regalo había sido el viaje a Madrid y la entrada para el partido, llamó la atención al delantero debutante durante el calentamiento en la banda de Endrick, según relató el protagonista de la historia posteriormente en la televisión oficial del club blanco mientras lucía orgulloso la zamarra de su futbolista favorito.

«Es mi ídolo, aún no me lo creo», afirmó el joven seguidor visiblemente emocionado e ilusionado. «Es de los mejores del mundo, está infravalorado», continuó el niño. Endrick se acercó a la grada con una camiseta nueva tras finalizar el encuentro y le entró su elástica al joven seguidor mientras le abrazaba de forma cariñosa desatando una alegría que desbordó al receptor del regalo.

La emoción de este niño tras conseguir la camiseta de Endrick QUÉ MOMENTAZO 🥹🥹🥹🤍🤍 pic.twitter.com/FdSPQqZybw — REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) August 25, 2024

«Una locura, estoy que flipo. Me he pasado gritándole todo el partido mientras calentaba y cuando me ha dado la camiseta me volví loco. Voy a colgar la camiseta en mi cuarto», terminó de declarar el niño, aún embargado por la emoción, con la camiseta de su ídolo puesta en todo momento.

Endrick, que ya sabía lo que era marcar en el Bernabéu ya que anotó con la selección brasileña en el empate a tres frente a España hace unos meses, volvió a confirmar su idilio con el que a partir de ahora será su estadio. Apenas siete minutos en el campo le bastaron para estrenarse como goleador en partido oficial con el Real Madrid.

Endrick brilla en su debut

Recibió el balón de Brahim, que condujo de forma perfecta un contraataque, y con una rápida maniobra se cambió el balón de pierna y dejó atrás a su defensor para armar la pierna derecha desde el balcón del aréa y batir de disparo raso y certero al portero del Real Valladolid que nada pudo hacer para evitar el que era el tercer tanto blanco.

Sin duda, un inmejorable debut delante de su afición que cayó rendida ante su nuevo jugador, de tan solo 18 años, que ya ha demostrado de lo que es capaz aunque disfrute de pocos minutos. Un estreno bien diferente al que tuvo Kylian Mbappé, el otro futbolista que se presentaba ante el respetable blanco y que aunque lo intentó hasta en tres ocasiones y de todas las formas posibles, no pudo encontrar el camino al gol. Precisamente fue el delantero francés el que dejó su sitio a Endrick para que el brasileño saliese y anotara el definitivo 3-0.