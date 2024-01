Didier Deschamps ha dado luz verde a la participación de Kylian Mbappé con la selección francesa en los Juegos Olímpicos de París. El seleccionador absoluto se ha mostrado favorable a que la selección olímpica, que estará comandada por Thierry Henry, cuente con el actual jugador del Paris Saint-Germain en el torneo que se disputará entre los meses de julio y agosto en la capital francesa.

«Si Kylian quiere y tiene la posibilidad… Evidentemente, el objetivo para todos nosotros es asegurar que Thierry Henry pueda tener el equipo francés más competitivo posible para el torneo olímpico», esgrimió Deschamps, confirmando que la Federación Francesa de Fútbol tiene en mente contar con Mbappé en los Juegos.

Esta misma semana, el presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de París, Tony Estanguet, no ocultó su entusiasmo ante la posibilidad de que Mbappé lidera a la selección francesa el próximo verano. «Kylian Mbappé dijo que quería participar en los Juegos. Sería fantástico. Por supuesto que quieren estar allí. Es un orgullo contar con los mejores atletas del planeta, ya sean franceses o internacionales. Va a ser un evento único, nunca se habrán visto tantos grandes deportistas», aseguró.

De esta forma, parece que las piezas se van alineando, sobre todo después de que el propio Mbappé dijera en noviembre que quiere estar en los Juegos, aunque dejando claro que la decisión final corresponderá al club en el que milite en este momento, sea el PSG, el Real Madrid o cualquier otro club europeo.

«Es mi empleador quien decide. Será un placer jugar en ellos, pero si mi empleador no quiere, apoyaré su decisión. No creo que vaya a tomar mucho tiempo pensar en ello. Si es sí, es sí; si es no, es no. Quiero estar en los Juegos y creo que la gente también», se ofreció el jugador del Paris Saint-Germain.

Ahora, las declaraciones de Deschamps al canal francés TF1 confirman que Francia espera que Mbappé sea uno de esos jugadores mayores de 23 años que todas las selecciones olímpicas pueden reclutar en sus plantillas para competir en París 2024 a partir del 26 julio. En caso de que dispute los Juegos, Mbappé se meterá entre pecho y espalda un verano muy agitado, ya que la absoluta de Francia disputará la Eurocopa de Alemania entre los días 14 de junio y 14 de julio.

El futuro de Mbappé

Mientras tanto, el futuro de Mbappé, que es libre para negociar su futuro desde el pasado 1 de enero, sigue en el aire. Tal y como hemos venido contando en OKDIARIO, el Real Madrid no piensa entrar en subastas para lograr la contratación del jugador, mientras que el PSG confía en lograr una nueva renovación, tal y como ha vuelto a reiterar esta semana Nasser Al-Khelaifi.

«Quiero que Mbappé se quede», señaló de forma contundente el mandatario, añadiendo que Mbappé es «el centro del proyecto». «Miren, no escondo nada. Seguro que quiero que Mbappé se quede», dijo. Además, Al-Khelaifi afirmó que el delantero galo «es el mejor del mundo» y que «el mejor club para Kylian es el París». Además, también contestó de forma contundente al ser preguntado sobre si desde la entidad se ha cumplido con el futbolista al darle todo a nivel deportivo: «Exactamente».