Del Mónaco al Real Madrid: Mbappé y Bernardo Silva volverán a formar una dupla letal

Bernardo Silva y Kylian Mbappé volverán a formar una dupla letal la próxima temporada en el Real Madrid diez años después de coincidir juntos en el Mónaco. Ambos dieron sus primeros pasos importantes como jugadores de peso en el club francés. Ahora coincidirán en la entidad madridista.

Mbappé tenía 17 años y Bernardo 21 cuando coincidieron juntos en el Mónaco. Durante dos temporadas, la 15/16 y la 16/17, el delantero francés y el interior luso jugaron juntos en el club francés. Un equipo que llegó hasta semifinales de la Champions League en 2017.

Bernardo Silva y Kylian Mbappé coincidieron juntos sobre el césped con la camiseta del Mónaco en 44 partidos. Cinco asistencias le repartió el portugués al francés. Y una del galo al luso. Juntos eliminaron a Manchester City y Dortmund en aquellas eliminatorias históricas del Mónaco en la Champions. Y juntos disputaron la mítica semifinal ante la Juventus. Una Liga de Campeones de 2017 que ganó el Real Madrid ante aquella Juve.

Diez temporadas después, Bernardo Silva y Kylian Mbappé se reencuentran en el Real Madrid para volver a formar una dupla letal. Esta vez con la camiseta de las 15 Copas de Europa. Ambos jugadores ya están consolidados en el fútbol europeo. Kylian, tras dos temporadas como madridista, busca consagrarse en el equipo de la mano de Mou. Silva viene tras ser leyenda en el City con Guardiola, pero ahora quiere más con Mourinho.