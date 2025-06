La curiosa respuesta de Fernando Alonso cuando le preguntan por presidir el Real Madrid: «Nadal y…»

El confeso madridista Fernando Alonso no descarta ser el próximo presidente del Real Madrid. El piloto de Fórmula 1, conocido por su pasión por el club de Chamartín, fue preguntado sobre si podría ser el próximo rival de Rafael Nadal en las urnas merengues, y obviamente, ser el sucesor de Florentino Pérez. Su respuesta fue clara y concisa.

Aunque no descarta del todo la posibilidad, el asturiano reconoce que no lo ve tan factible como el tenista balear, «Podría haber unas elecciones, pero no lo veo, no lo tengo tan claro como él», insistió, dejando claro que por ahora prefiere disfrutar del fútbol desde la grada o la televisión.

El doble campeón del mundo de la Fórmula 1 también explicó en DAZN que, como cualquier aficionado, a veces se imagina tomando decisiones en el club. «Si te gusta el fútbol, si te gusta un equipo, todos en casa somos entrenadores, futbolistas, presidentes… Haríamos este fichaje, haríamos otro», comentó, reflejando ese sentimiento común entre los seguidores madridistas.

Fernando Alonso no tiene claro que quiera ser presidente del Real Madrid, pero… 🙄 «Fantaseas con la idea de tener poder de decisión. Todos en casa somos entrenadores, presidentes…»@FIFACWC | Todos los partidos gratis #FIFACWC 🔗 https://t.co/gb1AMHxmwO pic.twitter.com/RbNllM0I1u — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) June 18, 2025

Fernando Alonso siempre fue madridista

El vínculo de Fernando Alonso con el Real Madrid viene de lejos y siempre ha hablado con cariño del club. «Significa muchas cosas para mí. Soy seguidor del Madrid desde que era muy pequeño. Uno de mis primeros recuerdos es ver los partidos con mi padre en casa», ha recordado. Pero por ahora, el bicampeón del mundo de Fórmula 1 seguirá animando al equipo de Valdebebas como un aficionado más, sin descartar que, en un futuro, pueda soñar con tener un papel más relevante en el club.

Aunque, como él mismo reconoce, «no lo ve tan claro como Nadal». Porque sí, el de Manacor sueña con ser presidente del Real Madrid en algún momento de su vida. Por ahora, solamente es socio de honor, como Fernando Alonso. Pero, el ex tenista mantiene el sueño de ser el máximo responsable de la entidad de Chamartín.

«¿Si quiero ser presidente del Real Madrid? Es que no lo sé. Te prometo que no lo tengo pensado. Ahora, ¿si me gustaría? Creo que sí que me gustaría, pero primero de todo muchas cosas. No hay ni que decir que tenemos al mejor presidente posible. Después, lo que pueda pensar hoy no sé si es lo que pueda pensar mañana. Y la vida da muchas vueltas y uno tiene que saber está capacitado para hacer según qué tipo de cosas. Yo soy muy realista conmigo mismo, soy consciente de mis limitaciones y sé si sería capaz. El tiempo dirá. Florentino nunca me lo ha preguntado. Creo que tampoco cumplo los requisitos para ser presidente. Soy socio de honor, pero nada más», explicó. Hay pelea por el puesto.