Florentino aplaudido por pelear por el fútbol global y gratuito: “Esto es por lo que hemos luchado”

Dardo de Florentino Pérez a la UEFA y a Javier Tebas. El presidente del Real Madrid ha felicitado la iniciativa de la FIFA y de DAZN sobre la gratuidad del Mundial de Clubes. Minutos antes de que debutasen los blancos en la competición frente al Al Hilal, Florentino recalcó la importancia de que el deporte rey sea accesible para todos, en cualquier sitio del mundo.

«Por fin hemos logrado algo por lo que estábamos luchando durante mucho tiempo. El deporte más global es el fútbol. Entonces, que la tecnología nos haya ayudado a que podamos celebrar esta competición tan bonita… es de agradecer. Además, es gratis. Permite que los niños de todo el mundo pueden ver al Real Madrid. Para nosotros, es tanta ilusión porque hemos luchado para que todo el mundo pueda verlo», explicó el presidente del Real Madrid.

Además, Florentino Pérez no se escatimó de elogios hacia las nuevas tecnologías y las instancias que pudieron permitir esta gran innovación. «El fútbol va a cambiar con la unión de los grandes clubes, como es el Real Madrid, y con la tecnología. Quiero agradecer a DAZN y a la FIFA que hayan luchado con nosotros para que todo esto sea hoy una realidad», zanjó.

🔊 Florentino Pérez promete a los aficionados que el fútbol va a cambiar con el Mundial de Clubes 🔥 «Que sea gratis permite que los niños de todo el mundo pueden ver al Real Madrid»@FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/6BYU08ccIr — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) June 18, 2025

Florentino Pérez manda un dardo a Javier Tebas

Los elogios hacia el Mundial de Clubes por parte de Florentino Pérez no son una casualidad. Él mismo lo dice: «Por fin hemos logrado algo por lo que estábamos luchando durante mucho tiempo». Porque sí, el presidente del Real Madrid siempre ha querido que el mundo del fútbol sea más accesible para las personas. Tal y como lo había hecho con la Superliga, Florentino quiere ofrecer los mejores partidos del mundo a los aficionados y, que sean gratis.

Un dato que no gusta para nada a Javier Tebas. Hace unos escasos días, el actual presidente de la Liga cargó duramente contra el Mundial de Clubes y la FIFA. «Mi objetivo es eliminarlo, que no haya más Mundial de Clubes», explicó el señor Tebas.

Mientras estaba dando una charla en la ESADE Business School de Madrid, Javier Tebas se quejó de los derechos audiovisuales y del nivel de la competición. «No hace falta otra competición más. No hay más dinero en el mundo de los derechos audiovisuales. Lo que hay que hacer es mantener el ecosistema y eliminarlo. Hay que mantener la sostenibilidad del fútbol. No lo estoy viendo. Ayer vi un poco del Chelsea y me pareció un amistoso de verano, no noté intensidad en los 25 minutos que vi del encuentro», expresó el presidente de la Liga.

Aquellas declaraciones no cayeron en oídos sordos. El presidente del Real Madrid no tardó en responder, y de manera sutil. Mientras que el fútbol español interesa cada vez menos y que sus precios aumenten diariamente, el Real Madrid, de la mano de Florentino Pérez, lucha para que el deporte rey sea por y para todos.