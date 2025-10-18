La curiosa reflexión de Mbappé sobre la vida en Madrid y la paella: «Pensarán que es un cliché»

En verano de 2024, Kylian Mbappé puso rumbo a Madrid para comenzar una nueva aventura futbolística en su carrera. Atrás dejó toda una vida en Francia siendo todo un ídolo en el país, pero su sueño de jugar en el Santiago Bernabéu fue mucho más fuerte. Con el tiempo, el delantero ya se ha asentado plenamente tanto en lo deportivo como en lo personal, mostrando una rápida adaptación de la que ya está encantado.

Actualmente vive su mejor momento en Real Madrid. 15 goles en 13 partidos, líder indiscutible del equipo y el máximo referente en un equipo plagado de estrellas. Pero, en lo que respecta a su forma de disfrutar el día a día, su felicidad también está latente: «Vivimos aquí muy bien. La gente es muy acogedora, muy agradable y respetuosa. Creo que dejan que la vida les llegue, son muy tranquilos. Realmente es un placer estar aquí a diario y poder tener una nueva experiencia de vida porque en una carrera tienes el aspecto deportivo y el profesional», explicó el francés.

Otra de las costumbres españolas que más le sorprendió fue la paella. Kylian mostró en varias ocasiones disfrutarla junto a su amigo y ex compañero en el PSG, Achraf Hakimi, y no dudó en confesar su fascinación por ella: «Aquí la hacen muy bien. La gente dirá que es un cliché, pero verdaderamente está muy buena», confesó sonriendo en una entrevista para la revista francesa Brut.

Este domingo, Mbappé estará disponible para jugar el partido de liga ante el Getafe. El delantero dio el susto en el parón de selecciones con Francia por un golpe en su tobillo, pero este viernes se entrenó con total normalidad con el grupo en Valdebebas. Está de dulce y buscará une nueva exhibición para llegar en plenas condiciones al Clásico en el Santiago Bernabéu.