La cuenta pendiente del Real Madrid tras el primer mes de temporada

El Real Madrid tiene una cuenta pendiente en este inicio de temporada. No es decisivo, pero a veces sí que sirve para decantar un partido. Y es que de los seis encuentros que han disputado hasta la fecha, sólo en uno han sido capaces de anotar gol en la primera parte. Fue en Son Moix el pasado 18 de agosto cuando Rodrygo Goes marcó el 0-1, aunque finalmente no fue suficiente para sacar los tres puntos en ese choque contra el Mallorca de la jornada 1 de la Liga EA Sports.

Antes, en la final de la Supercopa de Europa, tampoco lo hicieron contra la Atalanta, ni en ninguno de los cuatro partidos posteriores al de las Islas Baleares. Todos ellos son, además, duelos que se le han atragantado al Real Madrid. Primero fue el Valladolid, cuando Fede Valverde desatascó el encuentro en el Santiago Bernabéu en el minuto 50 con un zapatazo raso. Luego, Brahim Díaz y Endrick lo sentenciaron ante un equipo pucelano hundido.

El propio Valverde ya fue el que abrió la lata frente a la Atalanta. Pero no sería él, sino Vinicius Junior quien vio puerta desde los 11 metros en el 69′ del partido de la jornada 3 en Las Palmas para empatar (1-1). El marcador no se movió y la falta de acierto volvía a dejar al Real Madrid sin otros dos puntos. Con la lección aprendida, los de Carlo Ancelotti se pusieron las pilas, aunque ante el Betis tampoco consiguieron estrenar el casillero en la primera mitad.

No fue hasta el minuto 67 cuando Kylian Mbappé, tras una asistencia magistral de Valverde, metió su primer gol en Liga con el Real Madrid y encarriló otra victoria que rubricó con su doblete ocho minutos más tarde. Por último, en Anoeta tampoco llegaron los goles en la primera parte. Todo lo contrario, fue la Real Sociedad la que pudo adelantarse en varias ocasiones, especialmente con dos tiros al palo, uno de Luka Sucic y otra de Becker.

Las primeras partes son clave para el Real Madrid

El croata volvió a dar en la madera en la segunda parte, pero poco después llegaría el 0-1 de Vinicius, otra vez de penalti. Y de delantero a delantero, Mbappé acabaría marcando el siguiente lanzamiento desde los 11 metros a un cuarto de hora del final y el conjunto blanco agarró otro triunfo capital en la pelea por el título.

Una misión para la que deberán empezar a sumar en las primeras partes, lo que tanto rédito les dio la pasada temporada, en la que la Liga la decidió imponiendo la ley del más fuerte desde el primer minuto hasta el 90′. El Real Madrid aplastó a muchos de sus rivales con un índice muy alto de acierto en las fases iniciales de los partidos y ponía una losa que la mayoría de veces era muy pesada para sus rivales.