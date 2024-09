La prensa catalana critica a Vinicius por su gesto en Anoeta cuando aplaudió el mismo de Piqué y Luis Suárez

Vinicius Jr volvió a ser protagonista en la victoria del Real Madrid ante la Real Sociedad este sábado. El delantero brasileño, máximo candidato al Balón de Oro, por cierto, abrió el marcador contra el conjunto txuri-urdin desde los once metros tras una absurda mano de Sergio Gómez a disparo de Arda Güler. En la celebración, el ex del Flamengo se tocó primero la oreja y después se encargó de callar a la afición del Reale Arena después de un partido donde los silbidos hacia los jugadores blancos se había convertido en una constante.

Porque si de algo se han encargado las aficiones rivales del Real Madrid en casi todos sus encuentros fuera de casa en el campeonato doméstico es el de manifestarles el odio en forma de insultos y pitos. Y la gran mayoría se centran en un Vinicius Jr que explotó contra la afición de la Real Sociedad mandándoles callar cuando hacía el 0-1. Bien es cierto que el delantero brasileño, en algunos encuentros, no ha tenido la mejor de sus actitudes, pero el hartazgo del jugador por el odio que se respira contra él en cada partido es real.

Los continuos episodios racistas que ha venido sufriendo Vinicius Jr en los últimos años han sido la gota que ha colmado el vaso para el jugador. A la mínima que ve que la afición rival se echa en su contra, Vini ha decidido no callarse y responderle como hizo este sábado contra los aficionados txuri urdines. No decimos que hubo insultos racistas, por supuesto, pero los pitos y el odio manifestado hacia él y gran parte de la plantilla durante todo el encuentro acabó con la respuesta del brasileño en su celebración.

Una celebración que ha sido utilizada por un gran número de futbolistas en la historia del fútbol. Por jugadores del Real Madrid, como ya hiciera Raúl en en octubre de 1999 en el primer Clásico donde anotó gol, pero también jugadores del Barcelona, como Gerard Piqué en un derbi contra el Espanyol o Luis Suárez contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano.

La prensa catalana explota contra Vinicius

Y la prensa catalana no se rebeló contra estos gestos que realizaron recientemente Luis Suárez o Gerard Piqué cuando eran jugadores del Barcelona. Pero sí cuando lo hizo Vinicius Jr este sábado ante la Real Sociedad. De hecho, desde Cataluña comentan que «Vinicius no merece el Balón de Oro». Y no merece el Balón de Oro por callar a la afición del Reale Arena, tampoco por haber sido el hombre decisivo en la semifinal de la Champions League la pasada campaña ante el Bayern de Munich, por ejemplo.

«Vini sigue con sus feas conductas en el campo, que le dan una malísima imagen al Real Madrid y a LaLiga (…) Sus constantes provocaciones a las aficiones rivales y desprecios a los árbitros (volvió a perder las formas con sus protestas a Martínez Munuera) dejan claro que no es un ejemplo a seguir para los niños», relatan desde la prensa de Cataluña.