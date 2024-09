El Real Madrid soluciona el problema… de momento

No era fácil la visita del Real Madrid a San Sebastián. Como ha dicho Ancelotti en la rueda de prensa posterior al encuentro, han tenido que superar un montón de obstáculos para sacar adelante un encuentro complicado que podrían haber perdido, más si cabe teniendo en cuenta que la Real Sociedad estrelló tres balones en la madera, pero que terminaron ganando.

«Ha sido un partido complicado y posiblemente no merecimos ganar porque la Real Sociedad jugó muy bien, pero aguantamos, sufrimos y tuvimos compromiso. Eso no valoro mucho. El sacrificio de un equipo con tanta calidad no siempre lo podemos encontrar y hoy lo hemos encontrado”, aseguró Ancelotti ante los periodistas.

Sí, se debe reconocer que el Real Madrid todavía tiene un enorme margen de mejora, pero la realidad es que los hombres de Carlo Ancelotti mejoraron ligeramente ante la Real Sociedad. No mostraron un juego brillante, pero sí que supo resistir para superar todos los obstáculos que tenía este partido.

La Real Sociedad sometió al Real Madrid como no lo había hecho ningún equipo hasta el momento esta temporada. Los blancos lo pasaron realmente mal en la primera mitad, especialmente, donde Courtois vio como dos balones se estrellaban en el palo. El tercero llegó al poco de empezar la segunda mitad. Esto no habla bien de los de madridistas, pero tal y como destacó Ancelotti supieron resistir y sufrir juntos para sacar adelante un partido mucho más importante de lo que uno se puede llegar a imaginar.

El Real Madrid todavía tiene toda la temporada por delante, pero los jugadores eran plenamente conscientes de que no podían fallar más. Ya lo habían hecho en Mallorca y en Las Palmas, por lo que en San Sebastián estaban obligados a cosechar la primera victoria fuera del Santiago Bernabéu del curso.

Mbappé y la mitad de Vinicius

Dos buenas noticias también fueron Mbappé y Vinicius. El francés hizo su mejor partido desde que es jugador del Real Madrid. Capaz de marcar la diferencia y de tirar del equipo cuando más lo necesitaban los blancos en el plano ofensivo. A pesar de que las ocasiones no sean las mejores, el galo es capaz de generárselas para inquietar la meta rival. Ante la Real Sociedad lo hizo, especialmente en la primera mitad. En la segunda mitad no falló desde los once metros para hacer su cuarto gol como madridista.

La otra buena noticia, aunque a medias ésta, es que Vinicius sin estar casi al 50 por ciento de su mejor nivel. En un partido malo del brasileño, fue capaz de marcar un penalti para abrir el marcador y de provocar otra pena máxima. En cuanto siga subiendo sus prestaciones, debería marcar aún más sus prestaciones.

Sin duda, la mejor de las noticias para el Real Madrid es que ahora aparece en escena la Champions. Su competición. Los blancos estrenarán el parche de los 15 entorchados continentales frente al Stuttgart en el Santiago Bernabéu. El maratón ya ha comenzado y Ancelotti espera que poco a poco el equipo se siga engrasando para pelear por absolutamente todo.