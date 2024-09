Ancelotti: «Ha sido un partido complicado que no merecíamos ganar»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación tras el encuentro que enfrentó a Real Sociedad y Real Madrid en el Reale Arena de San Sebastián. Los blancos, tras sufrir mucho y ver como los donostiarras estrellaban hasta tres balones en la madera, terminaron ganando tres puntos muy importantes con goles de Vinicius y Mbappé, ambos de penalti.

«Ha ido un partido complicado que no se merecía ganar. La Real Sociedad ha jugado muy bien. Hemos aguantado y hemos tenido compromiso, eso yo lo valoro mucho. El sacrificio con un con tanta calidad no es sencillo y hoy lo hemos encontrado», comentó el italiano a la hora de analizar el duelo. «No hemos sacado bien el balón. Ellos han presionado muy bien y no siempre hemos encontrado al jugador libre», añadió.

Sobre el estado físico de los jugadores, fue claro: «Militao no tiene nada y Brahim una molestia en el abductor que evaluaremos mañana. Los centrales pueden rotar un poco en los próximos partidos, pero nos faltaba todo el centro del campo. En los próximos encuentro tendremos más jugadores y podremos hacer más cambios».

Ancelotti también habló del nivel del equipo: «No estamos al cien por cien, pero los jugadores están mejorando mucho. Hemos tenido todos los problemas del mundo para este partido, pero estamos muy contentos porque hemos podido ganar este primer partido de un gran maratón. El trabajo de los medios ha sido muy bueno y lo valoro mucho».

«Yo me voy satisfecho, pero hay que hacer la crítica necesaria para mejorar. Este partido es una gran oportunidad para nosotros. Podremos valorar lo que no ha salido bien con tres puntos más en la clasificación», comentó.

Ancelotti se deshizo en elogios hacia Mbappé: «Lo veo mas fresco y activo. Está mejorando mucho. Su partido me ha gustado mucho». Por último, comentó los penaltis y la celebración de Vinicius, de la que no quiso opinar: «El segundo penalti no lo he visto, pero cuando el árbitro va al VAR no tuvo dudas».