Cucurella sólo sufre calambres y estará contra el Inter de Milán

Marc Cucurella encendió las alarmas del Real Madrid en los minutos finales del partido contra el Betis. El lateral tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 87, fue sustituido por Álvaro Carreras y llegó al banquillo cojeando, pero todo quedó en un susto: únicamente sufrió calambres después de que se le subieran los dos gemelos por el esfuerzo acumulado.

El defensa madridista terminó exhausto un encuentro muy exigente en La Cartuja. Cucurella tuvo que multiplicarse para contener las internadas de Antony y las constantes subidas de Héctor Bellerín. La intensidad del partido terminó pasándole factura, aunque las molestias no revisten gravedad y no existe preocupación en el cuerpo técnico.

Por lo tanto, Cucurella estará disponible para enfrentarse al Inter de Milán en el estreno del Real Madrid en la Champions. José Mourinho podrá contar con su lateral izquierdo titular para una cita de máxima exigencia después de la derrota por 1-0 contra el Betis. Una buena noticia dentro de una noche para olvidar para el conjunto blanco.