Cucurella bate el récord como el traspaso histórico más caro de un catalán

Marc Cucurella se ha convertido en la primera incorporación oficial del nuevo Real Madrid de José Mourinho. Es el lateral elegido por el técnico portugués para reforzar ese costado izquierdo de la defensa. Por ello, el club blanco ha pagado casi 60 millones de euros para hacerse con los servicios del internacional español. Esto le convierte en el fichaje más caro de un catalán en la historia del Real Madrid.

Hasta ahora, el récord estaba en posesión de Mariano Díaz. Formado en la Fábrica hasta 2017, el Real Madrid lo vendió al Olympique de Lyon por 8 millones de euros ese verano. Pero su buena campaña en Francia despertó el interés de varios equipos, y los blancos lo recompraron al curso siguiente (2018) por 22 millones de euros.

El delantero dominicano, nacido en Premiá de Mar (Barcelona), se convertía en ese momento en el fichaje más caro de un futbolista catalán. Pero el de Cucurella le ha superado por 38 millones de euros. El futbolista español deja el Chelsea para comenzar una nueva etapa en el cuadro madridista. A pesar del interés de Barcelona y Atlético de Madrid, el lateral de la Selección ha elegido el Real Madrid.

La operación se ha cerrado por una cifra cercana a los 60 millones de euros y el lateral se incorporaría tras el Mundial. Después de cuatro años en el cuadro londinense, Cucurella, canterano del Barcelona, ha decidido vestir la camiseta blanca. Mou quiere que sea su jugador titular en el costado izquierdo de la zaga, donde el técnico consideraba que el Real Madrid necesitaba reforzarse.

El de Alella se une así a una larga lista de jugadores catalanes que han pasado por el 15 veces campeón de Europa. Entre ellos se encuentran jugadores como Víctor Muñoz, Albert Celades, Kiko Casilla, Dani García o Ricardo Zamora, entre otros. El futbolista español, mientras tanto, está concentrado en hacer un gran Mundial y ayudar a la Selección a conquistar el título. En el debut contra Cabo Verde, aunque el resultado no fue bueno, el lateral fue uno de los mejores.