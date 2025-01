¿Cuándo podrá inscribir el Real Madrid a Lorenzo Aguado en la Champions?

El Real Madrid jugó sin ‘lateral derecho’ ante el RB Salzburgo. Los madridistas golearon a los austriacos por 5-1, gracias a dos dobletes de Rodrygo y Vinicius, y una diana de Kylian Mbappé. Sin embargo, un detalle resaltó a la vista cuando Carlo Ancelotti anunció su once titular: Fede Valverde jugó como lateral derecho. Con Lucas Vázquez sancionado (acumulación de tarjetas amarillas), el costado diestro se quedó huérfano. La otra opción es Lorenzo Aguado, pero un motivo le impidió jugar este encuentro de Champions.

Sin embargo, dos nombres podrían haber sido convocados para ocupar el puesto de lateral derecho. David Jiménez y Jesús Fortea. Los dos defensas están inscritos en la Lista B del Real Madrid para la Champions League. Por ende, los dos futbolistas podrían haber firmado una convocatoria con el primer equipo, pero Ancelotti decidió prescindir de ambos. Entonces llega la hipótesis de Lorenzo Aguado. ¿Por qué no jugó ante el Salzburgo? Pues, Loren no está inscrito en ninguna lista de la Champions League.

El Real Madrid inscribirá a Lorenzo Aguado después de Brest

Lorenzo Aguado debutó ante la Deportiva Minera en Copa del Rey el pasado 6 de enero. El lateral derecho debutó en el once titular e impresionó. 13 días más tarde, el canterano pisaba por primera vez el césped del Santiago Bernabéu en Liga ante Las Palmas. Sólido en su banda derecha, el joven de 22 años cumple. Desde su estreno en el Cartagonova, Ancelotti ha contado más con él. Sin embargo, en Champions, Lorenzo Aguado no podía estar porque no estaba inscrito.

Pero la situación cambiará en breves. Si bien Loren no podrá estar en el último partido de la fase de grupos, sí que estará, si el Real Madrid se clasifica, para la siguiente fase. La UEFA ha establecido las normas que regirán los fichajes de invierno en las competiciones europeas. Los equipos que sigan en liza en la Champions League, Europa League y Conference League podrán reforzar sus plantillas con nuevos jugadores durante el mercado invernal, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos.

El nuevo reglamento de la UEFA

Los equipos podrán inscribir hasta tres nuevos jugadores tras la fase de grupos y antes de los octavos de final. Aunque existen algunas excepciones. Si más de cinco jugadores de la lista A dejan el club, se podrá inscribir a un jugador adicional (total de cuatro), y si más de siete jugadores de la lista A dejan el club, se podrán inscribir a dos jugadores adicionales (total de cinco). Una de las principales novedades es que, desde la temporada 2018/19, no importa si los nuevos fichajes ya han participado en la competición con otro equipo.

Los clubes tendrán hasta las doce de la noche del jueves 6 de febrero de 2025 para comunicar a la UEFA los cambios que deseen realizar en sus plantillas. Una vez aprobados los cambios, la lista definitiva se publicará en la página web oficial de la UEFA. La lista A de cada equipo está limitada a 25 jugadores, incluyendo un mínimo de dos porteros y al inscribir nuevos jugadores, los clubes deben cumplir con la cuota de futbolistas formados localmente.

En el caso del Real Madrid, todo apunta a que no habrá ningún problema. Como no se esperan salidas ni llegadas en Chamartín, el club blanco no tendrá ningún problema en inscribir a Lorenzo Aguado en su lista para la Champions League, ya que ha sido formado en el club merengue, cumpliendo así con la cuota de canteranos.