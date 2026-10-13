El CTA no da explicaciones sobre la expulsión de Vinicius en ‘Tiempo de Revisión’

El CTA no ha dado explicaciones sobre la expulsión de Vinicius en ‘Tiempo de Revisión’. El estamento arbitral ha evitado aclarar el reglamento para justificar el gran lío de lo que llevamos de Liga para analizar otras tres jugadas de Primera División. Ninguna de ellas es del Real Madrid-Villarreal, partido que estuvo cargado de polémica y que se queda fuera.

El brasileño agarró del pelo a Saliba en el inicio de la jugada de su gol, que era el 2-0 para los blancos, y Díaz de Mera, árbitro del encuentro, no se enteró en ese momento. Muñiz Ruiz le avisó desde el VAR y el colegiado no sólo anuló el tanto, sino que mostró tarjeta roja a Vinicius. Este martes, tres días después del choque, aún hay quien se sigue preguntando cuál es la norma.

Lejos de aclararlo, el CTA apuesta por otras tres decisiones arbitrales y omite la de Díaz de Mera y Muñiz Ruiz. De hecho, todavía se desconoce cuál será la sanción que recibirá Vinicius, aunque en el Real Madrid tienen claro que, como mínimo, será de dos partidos y eso significa que se perdería el Clásico en el Camp Nou del próximo 25 de octubre.