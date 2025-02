La cruzada de Medina Cantalejo: ha designado a siete ‘negreiros’ desde la carta del Real Madrid

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) de Luis Medina Cantalejo mantiene su cruzada contra el Real Madrid. Después de la dura carta que enviaron desde el club blanco a la RFEF y al CSD pidiendo la reforma del sistema arbitral, la respuesta no ha podido ser más vengativa. En los últimos seis partidos del Real Madrid, han sido siete los árbitros negreiros designados para pitar en el campo y rearbitrar desde el VAR. El último, Alejandro Hernández Hernández, que pitará el encuentro del Villamarín de los madridistas contra el Betis.

El colegiado canario vuelve a verse las caras con el Real Madrid. El árbitro es uno de los grandes señalados históricamente por los blancos, aunque en los últimos encuentros es cierto que no ha sido protagonista de polémicas. Sí que se vio envuelto en escándalos con anterioridad, llegando incluso a tener una discusión con Sergio Ramos, en la que el entonces capitán le preguntó si «tenía algo personal» con él.

«Antes los árbitros eran más respetuosos y los capitanes podían hablar con ellos. En este caso parece que no. La arrogancia es algo que se tiene o se tiene. Le he preguntado si tenía algún problema personal conmigo y, que si lo tiene, me lo dijese y lo arreglábamos», señaló el central tras un partido contra el Levante que tuvo al de Lanzarote como uno de los protagonistas.

Las polémicas se sucedieron en la última etapa de Negreira como vicepresidente del CTA en varios partidos en los que estuvo Hernández Hernández al frente. Un Clásico, una derrota en el Ciutat de Valencia u otra en Girona fueron los que marcaron a este colegiado como un sospechoso habitual contra los de Chamartín. Algo que siguió sucediéndose durante los años posteriores.

El árbitro canario era próximo a los Negreira. Su conexión con Javier Enríquez, hijo del ex número dos del CTA, era más que clara. Como desvelamos en OKDIARIO, cuatro árbitros interrogados por la Guardia Civil durante la investigación del pago del Barcelona al directivo arbitral dijeron que Hernández Hernández había recibido los famosos cursos de coaching. Además, el propio árbitro reconoció en el cuestionario que les hizo el CTA que se había reunido en varias ocasiones con él en hoteles antes y después de los partidos, incluso después de 2018, cuando Negreira salió de la cúpula arbitral.

Los ‘negreiros’ pitan al Real Madrid

En los partidos que el Real Madrid ha jugado desde la famosa entrada a Mbappé que derivó en una queja formal del club, solicitando la reestructuración absoluta del Comité, la respuesta de Medina Cantalejo no ha podido ser más clara. Siete árbitros de los negreiros han sido designados para los seis partidos que han jugado los madridistas desde entonces.

De los doce posibles –entre árbitros de campo y de VAR– siete de ellos tuvieron algún tipo de relación con la familia Negreira, ya fuera pagando por las clases particulares del hijo, como reunirse en los hoteles antes de los partidos o ser acompañados a los estadios. De hecho, en cada partido, ha habido al menos uno.

Si Muñiz Ruiz –que se estuvo con el hijo de Negreira después de 2018– fue el encargado de pitar el Espanyol-Real Madrid que desató la ira madridista, desde entonces han aparecido Soto Grado, De Burgos Bengoetxea, Munuera Montero, Melero López, Alberola Rojas, Sánchez Martínez y, ahora, Hernández Hernández.