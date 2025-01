Munuera Montero arbitrará el Real Madrid-Celta de Copa con Hernández Hernández en el VAR

José Luis Munuera Montero, famoso por ser el árbitro del «todo OK, José Luis», dirigirá el partido de Copa del Rey entre el Real Madrid y el Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu. El encuentro, correspondiente a la ronda de octavos, se juega este jueves, 16 de enero, y es a partido único. En el VAR estará Hernández Hernández.

Munuera Montero arbitrará un encuentro del Real Madrid por segunda vez esta temporada. El colegiado jiennense sólo ha dirigido al conjunto blanco en el actual curso futbolístico en un duelo de Liga contra el Espanyol, que acabó con goleada del Real Madrid por 4-1. En ese duelo, Munuera Montero llegó a amenazar a Kylian Mbappé con expulsarle. «Te la estás jugando, Kylian», le dijo el colegiado andaluz al jugador francés.

En sus 17 partidos dirigidos al Real Madrid, Munuera Montero cuenta con alguna polémica, pero la más famosa es la del «todo OK, José Luis». Él no dijo esa frase nunca, pero siempre le acompañará por ser el destinatario de ese mensaje. Melero López, que estaba en el VAR, le dijo esa frase cuando Munuera Montero no pitó un penalti clamoroso de Rulli, portero del equipo vasco, a Vinicius.

Con Munuera Montero, el Real Madrid ha ganado 14 de los 17 partidos jugados hasta el momento bajo su arbitraje. Tiene además un empate (el primer encuentro oficial que este colegiado dirigió al Madrid, en enero de 2018) y dos derrotas, ese duelo ante la Real Sociedad ya mencionado y un Clásico de semifinales de Copa en 2023.

A Munuera Montero le considera el Comité de Árbitros un colegiado ya con relevancia en la élite, capaz de soportar la presión y listo ya para dirigir grandes partidos durante una temporada. Fue el árbitro que pitó la última final de Copa entre Athletic y Mallorca en Sevilla.

El Real Madrid se mide al Celta de Vigo este jueves en octavos de Copa del Rey, un partido ahora fundamental para el equipo blanco tras perder la Supercopa de España en la final disputada en Arabia. Para el equipo entrenado por Carlo Ancelotti es el segundo partido del Real Madrid en la actual edición de la Copa y será el primero en el Bernabéu. Es a partido único, sin encuentro de vuelta.

Hernández Hernández estará en el VAR

Por su parte, el polémico colegiado Hernández Hernández estará de VAR en este Real Madrid-Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu.

Respecto a otras designaciones arbitrales, Sánchez Martínez dirigirá el Barcelona-Betis con Trujillo Suárez en el VAR y Cuadra Fernández será el árbitro del Elche-Atlético de Madrid (e Iglesias Villanueva en el VAR). Además, Ortiz Arias estará en el Ourense-Valencia, De Burgos Bengoechea en el Almería-Leganés, Quintero González en el Pontevedra-Getafe, Hernández Maeso en el Real Sociedad-Rayo Vallecano y Busquets Ferrer en el Athletic Club-Osasuna.