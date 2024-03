Critican a Mbappé por no fichar antes por el Real Madrid: «Habría dado un giro a su carrera»

Tras ocho años de culebrón, 2024 acabará con Mbappé en las filas del Real Madrid. Los caminos tanto del futbolista como del club estaban condenados a encontrarse aunque quizá lo vaya a hacer más tarde de lo debido. Hace dos temporadas, en 2022, la operación estuvo a solo un paso de llegar a buen puerto. Mbappé acababa contrato y había dado su palabra a Florentino Pérez de que llegaría libre, pero se echó atrás en un giro inesperado de los acontecimientos y acabó renovando su contrato con el PSG por dos temporadas más una opcional que, a la postre, no va a cumplir.

Ahora, visto con perspectiva, parece claro que Mbappé no tomó la decisión correcta puesto que no ha conseguido levantar ningún título importante (ni colectivo ni individual) durante estas dos temporadas. De hecho, desde Francia ya apuntan a que el crack de Bondy ha malgastado dos años de su trayectoria por el mero hecho de no haber llegado antes al Santiago Bernabéu.

El futuro del capitán de la selección francesa sigue copando la mayoría de las tertulias en radio y televisión y, una vez asumida la marcha de su mejor jugador, el debate se centra en si es el momento correcto para fichar por el Real Madrid. No cabe duda de que la plantilla con la que va a contar Carlo Ancelotti la próxima temporada será de ensueño, juntando en el tridente de ataque a Mbappé, Vinicius y Bellingham, pero no es menos cierto que el francés va a llegar a la capital de España con 26 años mientras que el brasileño y el inglés llegaron con 18 y 20 años respectivamente.

Durante la tertulia del programa After Foot de Radio Montecarlo, el periodista deportivo francés Stéphane Guy fue el primero en levantar la liebre y en reconocer el error que cometió Mbappé rechazando al Real Madrid en mayo del 2022. «Creo que su carrera habría dado un nuevo giro si hubiera ido al Real Madrid», reconoce Guy afirmando que el líder del PSG ha desperdiciado dos años de su carrera futbolística en París.

Mbappé será blanco en 2024

Pero esta vez sí que será la definitiva. Desde el club parisino ya no se esconden y reconocen abiertamente que esta será la última temporada del de Bondy en sus filas y que, a partir del mes de julio, comenzará una nueva era dentro del PSG. Luis Enrique, entrenador del club galo, ya ha sustituido en un par de ocasiones al delantero bajo la justificación de que «tenemos que acostumbrarnos a jugar sin él», tal y como expresó en rueda de prensa.

En el PSG son plenamente conscientes de que Mbappé no seguirá en París. OKDIARIO ya informó de la llegada de Mbappé al Real Madrid en una exclusiva adelantada por su director, Eduardo Inda, en la que se desvelaban todo tipo de detalles, entre ellos que el jugador ya ha alcanzado un pacto verbal con el club español.

Tras el último partido liguero ante el Montpellier, en el que Mbappé realizó con hat-trick, el técnico gijonés mezcló resignación y nostalgia y afirmó que contará con el futbolista hasta que finalice su contrato. «Tenemos que aprovecharle mientras podamos», comentó. Y esa fecha es concreta. El 30 de junio la estrella gala dejará de pertenecer al PSG y será agente libre aunque no tardará mucho en desvelar cuál será su siguiente destino. El Real Madrid y la Liga EA Sports le esperan.