Courtois vuelve como ‘The Best’

Thibaut Courtois regresa a Stamford Bridge siendo el mejor portero del mundo. El belga atraviesa un grandísimo estado de forma, lo que le convierte en un futbolista clave en la plantilla del Real Madrid. Si Benzema es el encargado de hacer los goles, el meta está consiguiendo evitarlos con grandes acciones que en algunos casos rozan el milagro. Por ellos, aunque él no necesita que nadie se lo diga y los que dan los premios se empeñen en ningunearle, el madridista está un escalón por encima del resto de arqueros en estos momentos.

«No me hace falta que alguien me diga que soy el mejor. Yo juego con confianza, pensando en que soy uno de los mejores. Luego, las opiniones dependen de vosotros. Por ejemplo, ante el Celta, la parada de Gallardo pensé que no llegaba, pero con mi confianza dije que había que ir y la saqué», aseguraba el meta en la rueda de prensa previa al encuentro. Sea por confianza o, simplemente, porque es muy bueno, la realidad es que Courtois está a un nivel espectacular.

Muy lejos quedan aquellos primeros pasos en el Real Madrid donde las dudas no le dejaban crecer. Fue capaz de superarlo todo para alcanzar este nivel. Los hombres de Carlo Ancelotti lideran la Liga y sueñan con todo en la Champions gracias a Benzema y Courtois. Los dos referentes del conjunto blanco. A los dos les niegan los premios, pero ambos están un peldaño por encima de casi todos.

Una vuelta especial

Courtois ya regresó a Stamford Bridge la temporada pasada, pero en esta ocasión será especial ya que se reencontrará con la que fue su afición. El meta defendió la portería del Chelsea durante cuatro temporadas, pero los londinenses no le perdonan las siguientes palabras: «El Santiago Bernabéu impresiona. Es el doble de grande que Stamford Bridge. Es una sensación muy diferente. Si miras hacia delante, sólo ves un muro de gente, mientras que allí puedes ver el cielo o el hotel que hay detrás».

Se espera que su regreso a la que fue su casa esté marcado por los pitos, aunque Courtois confía en lo contrario, tal y como aseguró en rueda de prensa: “Tengo buenos recuerdos. Gané dos Premier y dos copas. Vengo a aquí a ayudar al equipo. Es verdad que mi salida no fue de la mejor manera, pero ya está”.