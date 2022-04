Courtois: «No me hace falta que alguien me diga que soy el mejor»

Courtois atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa de Stamford Bridge. El Real Madrid buscará ante el Chelsea en la ida de los cuartos de final de la Champions que le permita sellar el pase a semifinales. El portero belga regresa a la que fue su casa como el mejor guardameta del mundo.

Eliminatoria del año pasado

“Fue diferente. No había afición y era en semifinales. Estamos muy bien, con ganas y sabemos lo que nos jugamos. Vamos a darlo todo para poder ganar. En Vigo era un partido complicado que sacamos adelante y en el que yo hice mi papel”.

Vuelta a Stamford Bridge

“Yo jugué aquí cuatro años, gané dos Premier y dos copas. Yo sólo tengo recuerdos bonitos, aunque las salidas siempre son difíciles. Yo espero ganar”.

Críticas

“Eso es algo que pasa siempre en el Real Madrid. Aunque ganemos 10 partidos y empates o pierdas uno siempre hay críticas. Sabemos lo que estamos haciendo. Sólo hemos ganado la Supercopa y queremos ganar más trofeos”.

Temporada personal

“Es un papel que toca. Hoy en día el portero es mucho más importante por parar y ayudar en el juego. Un equipo que gana trofeos debe tener buena defensa y portero. Así es el fútbol moderno. En Vigo sólo fue la primera mitad, ya que en la segunda sólo tiraron a puerta en el gol. Estoy en uno de los mejores momentos de mi carrera”.

Ancelotti

“Tenemos suerte que el segundo es su hijo, que es bastante parecido. Sabemos como es y su equipo lo hace bien. A veces ha participado en alguna charla por videollamada. En Vigo el cuerpo técnico lo hizo muy bien”.

Situación del Chelsea

“Espero que los dueños entiendan el club que están comprando”.

Lukaku

“Es un gran delantero. Es raro verlo no jugar tanto. A veces hay que adaptarse, me pasó a mí”.

Árbitros

«Nosotros estamos haciendo una buena temporada y las decisiones arbitrales siempre crean dudas. El fútbol mueve y nunca es sí o no y el árbitro tiene que decidir. Cuando nos pitaron los penaltis en Valencia nadie dijo nada. Así es el fútbol».

Eliminatoria física

“El míster es el que decide y si no no haría falta tener un entrenador. Puede hablar con algún jugador, pero él toma la decisión. Poner un cuarto centrocampista depende de la idea que tengamos. Hace un plan y eso es lo que entrenamos”.

Valoración

“Puede ser, pero lo único que puedo hacer es entrenar muy fuerte. No puedes cambiar la opinión de una persona. Lo premios los deberían dar ex jugadores o ex porteros. Hay un montón que pueden opinar quién es el mejor y decidir más que un periodista. Yo donde más disfruto es bajo palos”.

Hazard

“Yo siempre estoy seguro que Eden es un jugador muy útil. Su talento no se olvida. Ha tenido mala suerte. Yo sé que está bien ánimos. Lo importante es recuperarse bien para comenzar bien la pretemporada y estar bien en el Mundial. Le hubiese gustado estar aquí. Estoy seguro de que puede seguir aportando mucho, yo confío en eso”.

El mejor del mundo

“Eso es valoración de analistas. Si le preguntamos a un periodista español puede decir que sí. Yo no necesito que alguien diga que soy el mejor. Yo juego con fianza y pensando que soy uno de los mejores. Eso ayuda mucho. El cabezazo de Gallardo contra el Celta pensé que no podía llegar, pero la confianza me ayudó a llegar a ese balón”.

Cambio de los goles

“Quizá cambia un poco como contra el PSG, que sabíamos que con el 2-1 íbamos a la prórroga. Si juegas de local y metes un gol fuera de casa la vuelta puede ser más complicada”.

Chelsea

“Creo que es más o menos la misma. El año pasado estaba en muy buena racha. Este año a lo mejor le está costando un poco más por la situación. Está bien que juguemos contra ellos”.