Courtois: «Respeto la opinión de Simeone, pero no lo comparto»

Thibaut Courtois atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará en el estadio Santiago Bernabéu a Real Madrid y Borussia Dormtund. El portero habla por primera vez tras lo ocurrido en el Metropolitano, donde fue víctima del lanzamiento de mecheros. Los blancos no pueden fallar contra los alemanes.

«Estoy muy bien y feliz de haber podido participar el otro día. El partido de mañana es muy importante», comenzó el belga. Sobre las palabras de Borja iglesias, que dijo que era muy bien, comentó que tienen muy buena relación: «Tras el partido contra el Stuttgart me dijo ‘eres muy pesado’».

Por otro lado, sobre el aspecto defensivo del equipo, explicó lo siguiente: «La actitud siempre es máxima. Tenemos que defender los once a la vez y si hay un desbarajuste te pueden hacer daño. El otro día hay cosas que no hicimos bien, pero por eso tenemos el vídeo para corregirlo».

Sobre lo que sucedió en el Metropolitano, fue claro: «Respeto la opinión de Simeone, pero no la comparto. Tenemos otra idea de lo que es una provocación. Las instituciones ya han actuado». «Lo importante es que no haya violencia. En Bélgica he vivido muchas situaciones así. Que animen a su equipo no tengo problema, de hecho me gusta, pero siempre desde el respeto a los que están jugando. No tengo problema en que me canten, pero no puede haber violencia. A esos que quieren hacer daño hay que eliminarlos», añadió.

Sobre si ficharía, fue claro: «Yo confío en los jugadores que tenemos y el resto es cosa del club». También habló de su técnica: «Tengo que hacer dudar al delantero cuando puede pensar, pero si hay que ir rápido tengo que aprovechar mis dos metros».

«Hay cosas que adaptar, pero no estamos tan mal como lo pintáis», comentó sobre el momento del equipo, para finalizar hablando de Lunin: «Intento ayudarle. La competencia te hace mejor. No es fácil cuando jugaste mucho el año pasado y ahora menos, pero es un gran portero y nos seguirá ayudando».