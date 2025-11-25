Convocatoria del Real Madrid contra el Olympiacos: Tchouaméni regresa y Rüdiger no llega a tiempo

La convocatoria del Real Madrid para el encuentro que enfrenta a los blancos contra el Olympiacos tiene una gran novedad en forma de regreso: Aurélien Tchouaméni. El centrocampista ya está recuperado de sus dolencias y entra en la lista para un encuentro vital para los hombres de Xabi Alonso. El que no ha llegado a tiempo ha sido Antonio Rüdiger, que continúa recuperándose y será baja para este partido

La convocatoria del Real Madrid para el encuentro contra el Olympiacos está plagada de bajas. A las ya esperadas de Mastantuono, Carvajal y Militao, se han sumado a última hora Courtois y Huijsen. Tampoco está un Rüdiger que apuntaba a ser una de las novedades de la lista, pero no ha llegado a tiempo, ni Alaba.

En el caso del meta, su ausencia se debe a una gastroenteritis que le ha impedido viajar a Atenas, mientras que el central terminó tocado ante el Elche y por eso se ha quedado fuera. Del resto, los que más cerca están de volver son el argentino, que sufre una pubalgia, y Rüdiger, que podría volver el fin de semana contra el Girona.

Una final en Atenas

El Real Madrid necesita ganar en Atenas al Olympiacos si no quiere meterse en un problema que puede poner, incluso, en jaque el futuro de Xabi Alonso como entrenador del conjunto blanco. Los madridistas encadenan tres pinchazos seguidos y parece complicado que puedan soportar otro más sin que haya consecuencias.

El Real Madrid llega a este encuentro entre los ocho clasificados de la Champions con nueve puntos. Los de Xabi Alonso ganaron en las tres primeras jornadas, mientras que perdieron contra el Liverpool en un encuentro donde los madridistas no estuvieron a la altura del duelo en ningún momento.

Por otro lado, el Olympiacos es trigésimo primero tras sumar dos empates y dos derrotas. Los griegos han empatado con PSV y Pafos y han perdido contra Arsenal y Barcelona. Plantaron cara a los azulgranas, pero tras una expulsión tremendamente polémica, los de Mendilibar no pudieron seguir compitiendo.

Convocatoria del Real Madrid

Porteros: Lunin, Fran González y Javi Navarro.

Defensas: Trent, Asencio, Carreras, Fran García y Mendy.

Centrocampistas: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler y Ceballos.

Delanteros: Vini Jr., Endrick, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo y Brahim.