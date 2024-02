El comentado mensaje de Isco a Toni Kroos: «Por favor, déjanos disfrutar…»

A pesar de sus 34 años, Toni Kroos sigue demostrando con su juego que aún tiene nivel para jugar en la élite e incluso despertar los elogios de ex compañeros como Isco Alarcón. Esta temporada, el alemán sigue siendo una pieza clave en el esquema de Carlo Ancelotti que rara vez le deja fuera del once inicial. Eso sí, el teutón siempre ha declarado que no tendrá una carrera excesivamente larga, que quiere colgar las botas cuando su nivel aún sea alto para dejar un buen recuerdo en la afición madridista y que su último club será el Real Madrid.

El centrocampista renueva temporada a temporada, como es tradición en Florentino Pérez cuando un jugador supera la treintena. Hay que ver cada caso con sus particularidades y evaluar al final de cada temporada si el futbolista en cuestión aún tiene nivel para jugar en el Real Madrid.

De momento, el cuerpo técnico y la directiva están más que satisfechos con el rendimiento del alemán durante esta temporada y la intención del club es ofrecerle de nuevo la renovación para que se quede en la capital de España la próxima temporada pero, como siempre, la decisión y la última palabra la tendrá el futbolista.

Una buena muestra del nivel que está exhibiendo Toni Kroos este año y, en concreto, el que mostró en el derbi, es el comentario que le ha dejado en Instagram un antiguo compañero. Isco Alarcón se ha rendido a la calidad del alemán y a su forma de entender el juego y ha querido hacerlo a la vista de todos en una respuesta a una publicación del propio ‘8’ del Real Madrid.

Intercambio entre Kroos e Isco

Kroos colgaba en su cuenta de Instagram varias instantáneas del partido frente al Atlético de Madrid junto al mensaje: «Orgulloso del equipo. ¡Seguimos adelante!» a lo que el jugador del Arroyo de la Miel, ahora en el Real Betis, le suplicaba. «Toni, por favor, no te retires, déjanos disfrutarte 2 ó 3 añitos más», rezaba la respuesta del futbolista andaluz.

Isco dejó el Real Madrid en el año 2022 para recalar en el Sevilla, donde su bajo rendimiento solo le permitió permanecer seis meses a pesar de que en el banquillo se encontraba Julen Lopetegui, uno de los grandes valedores del malagueño y de su juego durante su carrera. Después de la experiencia en Nervión, estuvo sin equipo varios meses hasta que la grave lesión que sufrió Fekir le abrió las puertas del Real Betis donde ha vuelto a recuperar su nivel y no deja de acumular grandes actuaciones.

El andaluz sigue manteniendo contacto con varios jugadores del Real Madrid, sobre todo con aquellos con los que compartió vestuario durante las nueve temporadas en las que vistió de blanco. Toni Kroos es uno de ellos y ahora Isco ha querido tener un mensaje de admiración, apoyo y cariño hacia su ex compañero, eje del equipo blanco junto a Luka Modric durante esta década prodigiosa en la que ha ganado cuatro Champions con el Real Madrid y en la que han formado, junto a Casemiro, uno de los mejores centros del campo de la historia del fútbol.