Kroos se rinde a Klopp: «Lo deseamos desde hace muchos años»

Toni Kroos se ha pronunciado sobre Jürgen Klopp días después de que el entrenador alemán anunciara su adiós del Liverpool a final de temporada. El futbolista del Real Madrid se ha deshecho en elogios hacia el exitoso entrenador alemán y además ha dejado claro que es lo que llevan esperando desde hace años para la selección germana. Todo hace indicar que el ex del Dortmund se tomará un año sabático después de triunfar en Anfield.

«Enhorabuena a quien sea capaz de fichar ahora a Klopp», comenzó diciendo Toni Kroos en el podcast que comparte con su hermano. El jugador del Real Madrid también profundizó y analizó la decisión del entrenador alemán que llegó por sorpresa el pasado viernes.

«No tenías la sensación de que ahora pareciera cansado. No te dabas cuenta de eso. Mucha gente se lo sugirió el año pasado cuando estaban pasando por un momento difícil. Quizás mucha gente esperaba que se fuera entonces. Pero hizo una jugada maestra y dijo: Lo arreglaré de nuevo y luego pararé», dijo Kroos sobre la decisión de Klopp de dejar el Liverpool al final de la presente temporada.

Klopp también le catalogó como una leyenda en Alemania, Liverpool e Inglaterra. «Para todos los aficionados al Liverpool y al fútbol, Jürgen Klopp es sinónimo de cierta lealtad, sobre todo dedicación, amor por el club y éxito. Ahora es una leyenda en Alemania, una leyenda en Liverpool y en Inglaterra «, sentenció.

«¿Qué le puedes decir a ‘Kloppo’? Aunque lleva años trabajando en el extranjero, las encuestas dirían que es, con diferencia, el entrenador más popular en Alemania y creo que ahora se puede decir lo mismo en Inglaterra. Eso significa algo. El reconocimiento que obtuvo allí ni siquiera alcanza para describir lo que hizo allí», afirmó el jugador del Real Madrid.

Kroos y Klopp

Toni Kroos también ha hablado sobre la posibilidad Jürgen Klopp en la selección alemana. «Merece tomar esta decisión él solo, es un hombre muy inteligente que reconoce los momentos. Si cree que ahora es el momento, entonces simplemente: chapeau. Como aficionados al fútbol alemán, sólo nos queda esperar que en algún momento podamos convencerle para que desempeñe cualquier función en Alemania. Esto es lo que hemos estado deseando durante muchos, muchos años», opinó sobre un futuro.

Jürgen Klopp dio los motivos sobre su decisión en la rueda de prensa celebrada en la ciudad deportiva del Liverpool hace unos días. «El verano fue difícil, trabajamos muy duro para incorporar a los jugadores adecuados. La preparación que tuvimos fue realmente excepcional y eso me dio mucha alegría, pero no se trata de eso. Son las cosas que tienes que hacer después. Ahí también tienes que dar en el clavo y me di cuenta de que no puedo. Hay tantas cosas en este trabajo en las que piensas ‘oh, otra vez’. Tienes que ser la mejor versión de ti mismo. Es tan importante que no puedo hacerlo de nuevo», dijo tras anunciar su marcha del Liverpool a final de temporada.