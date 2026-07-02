César Palacios firma por Best of You

César Palacios se mueve de agencia antes de una temporada en la que apunta a ser una pieza importante fuera del Castilla. El cantero del Real Madrid deja Stellar para recalar en Best of You. Un jugador que esta temporada, de la mano de Arbeloa, ha debutado con el primer equipo y que apunta a realizar la pretemporada con Mourinho con numerosos equipos con sus ojos puestos en su calidad.

«Nivel Champions League. César Palacios, un jugadorazo que ya es de nuestra Familia Best Of You. Bienvenido a tu casa y que empiece el espectáculo», anunció a través de sus redes sociales la agencia de futbolistas.

A sus 21 años, Best of You se hace con la gran joya de la cantera del Real Madrid. Palacios ha sido durante los últimos años la gran pieza de un Castilla que ha estado muy cerca de lograr el ascenso a Segunda. Un perfil de extremo e interior, con mucho juego por dentro, calidad en el último pase y gol.

Palacios ha logrado debutar con el primer equipo esta temporada y apunta a volar para coger experiencia en un primer equipo de nivel. Seguro le sobrarán ofertas porque el soriano es un futbolista descomunal y ahora estará bajo el manto de una agencia como Best of You que es Champions como él.