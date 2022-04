Celta de Vigo-Real Madrid: horario y dónde ver por TV en directo y online la Liga Santander.

El Real Madrid visita el estadio de Balaídos para medirse al Celta en el partido correspondiente a la jornada 30 de la Liga Santander. El campeonato liguero ya entra en su fase final y los de Carlo Ancelotti tienen todo en su mano para ser campeones, pero una victoria en el feudo vigués acercaría aún más ese título a las vitrinas del Santiago Bernabéu.

Carlo Ancelotti no podrá estar en el banquillo al haber dado hace unos días positivo por coronavirus, por lo que el Real Madrid no podrá contar con su entrenador en Balaídos. Eso no detendrá la determinación de una plantilla que sabe que ahora es cuando no pueden fallar para afrontar este último tramo de la temporada de la mejor forma posible, ya que se están jugando el título de la Liga Santander y también la Champions League.

De hecho, el próximo miércoles se medirán al Chelsea en Stamford Bridge, partido en el que habrá público finalmente. El enfrentarse al conjunto londinense en los cuartos de final de la Champions League tampoco puede hacer que se despisten en la Liga Santander porque, aunque le llevan una ventaja bastante grande a sus perseguidores, en el fútbol no se puede dar nada por hecho porque al final llega el batacazo.

Por otro lado, la plantilla al completo del Real Madrid quiere volver a la senda de la victoria y resarcirse tras el tropiezo que sufrieron en el Clásico antes del parón internacional. El resultado sufrido en el Santiago Bernabéu fue muy duro pero sólo supone 3 puntos del campeonato y lo importante para la entidad de Concha Espina es que logren la victoria para seguir manteniendo la ventaja y estar un pasito más cerca de poder cantar el alirón al término del curso.

¿Dónde ver por televisión en directo y online el partido?

El Celta – Real Madrid se puede ver en televisión a través del canal de Movistar LaLiga. Si quieres ver online en vivo el Celta – Real Madrid, puedes hacerlo a través de la plataforma de Movistar+. Además, en DIARIO MADRIDISTA encontrarás la narración online en directo del partido de la jornada 30 de la Liga Santander, con el minuto a minuto, resultado y goles del Celta – Real Madrid desde una hora antes del arranque del mismo.

A qué hora juega el Real Madrid

El Real Madrid se enfrenta al Celta en el partido correspondiente a la jornada 30 de la Liga Santander a partir de las 18:30 horas, una hora menos si te encuentras en las Islas Canarias.

¿Dónde se juega el Celta – Real Madrid?

El estadio de Balaídos acoge este sábado 2 de abril de 2022 a las 18:30 horas (horario peninsular) el encuentro correspondiente a la jornada 30 de la Liga Santander entre el Celta y el Real Madrid.

¿Quién arbitra el Celta – Real Madrid?

El colegiado designado para el partido del estadio de Balaídos de este sábado entre Celta y Real Madrid es Pablo González Fuertes. En el VAR estará Guillermo Cuadra Fernández.