Carlo Ancelotti no viajará este viernes a Vigo con el resto de la expedición del Real Madrid, pero en el club aún esperan a que pueda dar negativo en coronavirus en las próximas horas o incluso el mismo sábado, día de partido, por la mañana. En ese caso, viajaría de forma express a la localidad gallega y dirigiría al conjunto blanco en un encuentro ante el Celta, clave en la lucha por el título de Liga.

El cuerpo técnico encabezado por su hijo, Davide Ancelotti, será salvo noticia con el negativo de Carlo el que se haga cargo de la dirección del equipo en un partido en el que el Real Madrid busca resarcirse de la dura derrota sufrida en el Clásico ante el Barcelona, en el último encuentro previo al parón de selecciones. El primer entrenador madridista esperará para salir del aislamiento, no obligatorio, por dar positivo por coronavirus, y se le espera de cara al encuentro del próximo 6 de abril que medirá a Chelsea y Madrid en Stanford Bridge.

En el club aseguran que no pierden la esperanza en torno al contagio de coronavirus de Ancelotti, en pos de que pueda dar negativo en las pruebas a las que se someterá durante este viernes y el sábado a primera hora. De darse este caso, Carlo viajaría a Vigo para sentarse en el banquillo y hacerse cargo de la dirección técnica ante un equipo peligroso y en un encuentro en el que el Madrid no puede permitirse otra cosa que no sea ganar los tres puntos.