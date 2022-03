Gerard Piqué es un amante de la polémica y siempre que tiene oportunidad aprovecha el momento para soltar perlas que no pasen desapercibidas. En una de sus últimas apariciones públicas no dudó en señalar a la afición del Espanyol y en meterse con los seguidores del Real Madrid.

«Hace tiempo que tengo tanto dinero como el presupuesto del Espanyol”, comenzó Piqué. “Me gusta más ir al campo del Espanyol que al del Madrid. Yo me alegro cuando el Espanyol sube a Primera porque voy a ir allí a jugar. Me gusta ir allí, entrar al terreno de juego, que te silben desfigurados. Que te rías y se cabreen todavía más. No hay nada como eso en el mundo. Diría que es mejor que el sexo”, añadió el central.

Tras esto, también tuvo tiempo de atacar a la afición del Real Madrid, a la que definió como “señoritos y bienquedas”. “Disfruto muchísimo más jugando contra el Espanyol que contra el Real Madrid, ya que es una rabia contenida, un resentimiento de años. Los del Madrid son unos señoritos y bienquedas», aseguró el catalán en una charla informal que mantuvo con el youtuber Jordi Wild.

Hay que recordar que la mala relación con el Espanyol viene de lejos. Piqué siempre que ha tenido oportunidad ha atacado públicamente a la afición perica y al club catalán. En un programa de televisión no dudó en decir que tiene “más patrimonio que el presupuesto” de la entidad barcelonesa.