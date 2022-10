Aleksander Ceferin no tardó en responder a Florentino Pérez tras las palabras del presidente del Real Madrid en la Asamblea del club blanco este pasado domingo. El presidente de la UEFA salió otra vez faltando al respeto al club que ha ganado más Champions League en toda la historia y que ahora ve que el fútbol necesita un nuevo impulso en forma de Superliga.

«Dudo que en 10 ó 15 años tales ideas puedan volver a aparecer. Tenemos tres presidentes de clubes que siguen reivindicando algo por sus egos, pero por otro lado, fueron los primeros en apuntarse a la Champions por miedo a que los echaran. Los ingleses definitivamente no se unirán más, y no veo una competición seria sin los clubes ingleses, que son probablemente los más importantes del fútbol europeo», dijo un Ceferin que sabe que si pierde el apoyo de los dueños de la Premier le levantarán un asiento al que se quiere anclar hasta 2031.

El esloveno recuerda que cuando se anunció en nacimiento de la Superliga pasó un momento de flaqueza. «Fueron días realmente tormentosos. Cuando llegue el momento, podré decir más al respecto o escribir un libro que sería muy interesante. Aquellos días no dormí, comí ni bebí durante 48 horas. Recibí llamadas de apoyo, amenazas y de todo», aseveró un Ceferin que quería hacerse la víctima.

«No tengo ninguna relación con Agnelli, y antes no tenía mucha con Florentino. En la final de la Champions nos despedimos correctamente. Se sentó a mi lado, la UEFA no es mi organismo privado, según el protocolo el finalista siempre se sienta al lado del presidente. Hablamos correctamente y no tocamos la Superliga», aseguró sobre aquel encuentro tenso.

Finalmente, Ceferin quiso mandar un recado a la FIFA, una organización que considera inferior a la UEFA. «La función del presidente de la FIFA es mucho más política, muchas reuniones con estadistas, cada cuatro años tienes un festival de fútbol maravilloso. Pero nosotros tenemos fútbol todos los días, y eso me hace feliz. La UEFA es como una corporación comercial, mientras que la FIFA es más una organización política similar a las Naciones Unidas. Pero nunca se sabe en la vida», zanjó.