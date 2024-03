Ceballos sufre una sobrecarga en el gemelo y es duda ante Osasuna

Dani Ceballos sufrió una sobrecarga en su gemelo, no entrenó junto a sus compañeros en el entrenamiento de este jueves y es seria dura para el compromiso de la Liga EA Sports que el Real Madrid disputará este sábado a partir de las 16:15 en Pamplona contra Osasuna.

El líder de la Liga completó la tercera sesión de la semana en la Ciudad Real Madrid este jueves y continúa preparando el encuentro ante Osasuna, correspondiente a la jornada 29 del campeonato, que se disputará en El Sadar (sábado, 16:15 h).

La plantilla del Real Madrid comenzó la sesión con trabajo de calentamiento articular. A continuación, llevó a cabo ejercicios de posesión del balón y presión y trabajo táctico. El entrenamiento finalizó con los jugadores disputando varios partidos en un campo de dimensiones reducidas. Ceballos, con una sobrecarga, trabajó en el interior de las instalaciones, mientras que Courtois, Militão y Alaba continúan con sus procesos de recuperación.

El Real Madrid disputará su último partido antes del parón de selecciones este sábado contra Osasuna en El Sadar de Pamplona. Los de Carlo Ancelotti quiere como mínimo mantener la distancia con Girona y Barcelona, y para eso deberán ganar a un cuadro rojillo que siempre le ha puesto las cosas difíciles a los blancos allí.

Ceballos y las pocas oportunidades

Para ese partido, todo apunta a que Carlo Ancelotti no podrá contar con Dani Ceballos, que sufre una sobrecarga en su gemelo y que no entrenó junto a sus compañeros este jueves en la Ciudad Real Madrid. Tampoco estará en Pamplona Jude Bellingham, que cumplirá su segundo partido de sanción tras el «it’s a fucking goal» que le profirió a Gil Manzano tras el escándalo de Mestalla donde el colegiado extremeño no le concedió un gol legal en el último segundo ante el Valencia.

No está siendo una temporada fácil para Dani Ceballos, y esta nueva lesión le lastra aún más en su intento por ganarse más minutos en el cuadro blanco. La última titularidad del utrerano data del 27 de enero en la jornada 22 de la Liga EA Sports. Los blancos ganaron aquel partido por 1-2, pero Ancelotti retiró a Ceballos del campo en el minuto 59 cuando el encuentro todavía iba 1-0.

No fue un buen partido de Ceballos, y eso se ha visto reflejado en los minutos que le ha ido dando Carlo Ancelotti desde ese partido. El centrocampista sevillano ha disputado siete minutos en los siguientes nueve compromisos entre todas las competiciones. Estuvo en el banquillo sin disputar minutos contra Getafe, Girona, Leipzig, Rayo Vallecano, Valencia y Leipzig nuevamente. Disputó tres minutos contra el Atlético de Madrid, otro minuto contra el Sevilla y tres minutos frente al Celta el fin de semana pasado donde dejó una genial asistencia a Arda Güler.