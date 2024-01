El escándalo continúa: se filtran más audios del VAR contra el Real Madrid

Surrealista. Después de que el pasado lunes se filtraron los audios del VAR sobre el encontronazo entre Vinicius y Pozo, este martes también se han publicado la conversación entre el árbitro y la sala VOR sobre la agresión de un jugador del Almería a Ceballos durante el partido que se disputó en el Bernabéu el pasado domingo. También se ha filtrado el audio completo del gol anulado a Vinicius que posteriormente se revisó y se concedió como legal.

Horas después de que se filtraran los audios entre el árbitro Hernández Maeso y Hernández Hernández en el VAR, este martes se han publicado los audios de una agresión a Ceballos durante la segunda parte del Real Madrid-Almería.

«El 21 se para delante de Ceballos, no hay brazo, no hay nada…» dice el árbitro del partido a la vez que Hernández Hernández deja claro que: «Continúa, continúa, continúa… el 21 se para delante de Ceballos para impedir que avance, no hay codo, no hay brazo, no hay nada».

🎙 AUDIO REVISIÓN VAR 🗓️ Jornada 21 | Real Madrid – Almería ‼ La agresión sobre Dani Ceballos que el madridismo clama y la reacción en el VAR 🗣 "No hay contra, no hay brazo, no hay nada" 🔗 Lo vemos en https://t.co/OGW0AKAWMl pic.twitter.com/J2FKFNULWp — Jijantes FC (@JijantesFC) January 23, 2024

Esta filtración rompe el acuerdo entre Liga y Federación, que hace unas semanas negociaron que en cada partido que se dispute en España se sepan las conversaciones de las jugadas más decisivas, es decir, las que conllevan revisión en el VAR. Sin embargo, el audio que emitió un Gerard Romero claramente enfadado no se corresponde con ninguna de las que se revisaron, y eso que fueron tres ocasiones en las que Hernández Maeso se dirigió a la pantalla.

Marchaba el minuto 85 de partido cuando Vinicius Junior forcejeó con Álex Pozo. En ese momento seguía el empate (2-2) y en una jugada de ataque el brasileño estaba intentando zafarse del defensor del Almería en su área. El audio de la conversación entre Hernández Maeso y Hernández Hernández fue la siguiente.

«Posible falta en ataque, quiero verla, un poquito más para atrás. Quiero verla en el corto, eh», pedía Hernández Hernández desde el VAR, a lo que responde el árbitro de campo: «Para mí nada, forcejeo de los dos, se queja de la cara». El canario insistió en que «cuando se lo va a quitar, con el brazo, al bracear, le golpea, se lo va a quitar de en medio y le golpea en la cara, ¿vale?», y acabó sentenciando de esta forma: «Vámonos al vivo».