Dani Ceballos quiere más. El utrerano está al cien por cien comprometido con el Real Madrid, aunque los días pasan y el 30 de junio, fecha en la que se pone punto final a su contrato, se acerca. Ancelotti confesó en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Getafe, donde el andaluz estará tras superar la sobrecarga que sufrió en el entrenamiento previo a la final de la Copa del Rey, que será el jugador el que tome la decisión sobre su futuro, ya que el club ya tiene claro cual será su postura.

En el Real Madrid no verían con malos ojos que el sevillano se quede, aunque éste tiene dudas. La inminente llegada de Bellinhgam le deja en una posición complicada, aunque también es cierto que a Kroos y Modric les queda un año más de futbol. En la entidad le consideran importante y por eso le van a esperar hasta el final para que tome una decisión sobre su futuro. La propuesta de renovación mejoraría ligeramente sus condiciones actuales, pero el jugador se quiere más, especialmente dentro del terreno de juego. Quiere sentirse importante y tener un papel relevante dentro de la plantilla.

Ceballos ha acelerado para regresar lo antes posible a la dinámica de grupo. Cuando se lesionó horas antes de la final de la Copa estaba convencido de que la dolencia iba a ser mucho más importante de lo que realmente fue. Tras las pruebas, se confirmó que sufría una sobrecarga en el muslo de la pierna izquierda que le iba a tener algo más de una semana de baja. Finalmente, ha acortado los plazos considerablemente.

El jugador está muy comprometido con el Real Madrid y sus compañeros y se esfuerza en demostrarlo. Estuvo en el banquillo contra Osasuna y Manchester City, aunque no podía jugar, sumando desde fuera. La intención del jugador es hacer ver que puede ser importante, aunque es plenamente consciente de que el futuro no será sencillo la próxima temporada. Y es que, a lo que ya tienen los blancos en la medular, se le suma la llegada de Bellingham, lo que le complicaría mucho tener minutos.

Por su parte, el club no se mueve de su posición inicial. Ya habló con él y le ha emplazado para retomar la negociación de su contrato cuando el Real Madrid se quede sin opciones de títulos. Ya sea a partir del jueves, si no son capaces de doblegar al Manchester City, o cuando finalice la final de la Champions. Si quiere seguir en la entidad estarán encantados, pero la oferta que le pusieron encima de la semana hace unas semanas no variará.

El Atleti, al acecho

Eduardo Inda, en su visita semanal a El Chiringuito de Jugones, desveló que el utrerano tiene una oferta sobre la mesa del Atlético. «El contrato de Dani Ceballos expira el 30 de junio y al ver que llega Bellingham ve que sus posibilidades de jugar en el Real Madrid decrecen exponencialmente. No quiere ser el quinto o sexto centrocampista de la entidad», comenzó explicando Inda. «Tiene, en estos momentos, encima de la mesa una oferta del Atlético de Madrid y se la está pensando seriamente», añadió el director de OKDIARIO en el programa deportivo que se emite en Mega.