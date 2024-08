El Castilla arranca la temporada con derrota en Marbella

El Real Madrid Castilla arranca la temporada en Primera Federación con derrota frente al Marbella después de encajar un gol del ex madridista José Callejón al inicio del segundo tiempo. Raúl González comenzó su sexta temporada al frente del primer filial blanco.

El Real Madrid Castilla no pudo sumar ningún punto en su primer partido de Liga de la temporada 2024-25 en el grupo segundo de Primera Federación. Los jugadores de Raúl, que merecieron más, perdieron por la mínima frente al Marbella en el Banús Football Center en un encuentro en el que tuvieron numerosas ocasiones para marcar. El primer filial blanco ya piensa en su próximo compromiso liguero, en el que se enfrentará al Ibiza en el Alfredo Di Stéfano el próximo sábado 31 de agosto a partir de las 20:00 horas.

Los primeros minutos fueron de tanteo y, una vez llegados al minuto 12, Gonzalo probó fortuna con un tiro desde la frontal que Dani Martín despejó hábilmente. Tres minutos después lo intentó Borja Alonso desde el lateral del área, pero su disparo salió desviado. La respuesta del Marbella no se hizo esperar y Jorge Álvarez pudo abrir el marcador en un mano a mano ante Fran González que éste evitó con una magnífica intervención a los 18 minutos de juego. Tras varios intercambios de golpes sin claro peligro de gol, el partido se fue al segundo tiempo con empate a cero.

Nada más reanudarse el encuentro, y a pesar de la superioridad madridista durante la primera mitad, el conjunto local se adelantó por medio del ex madridista José Callejón, que se hizo con un rechace en el área para anotar el 1-0 a placer. Fran González no estuvo fino intentando atrapar la pelota en dos ocasiones. Se le fue el cuero, no pudo hacerse con ella, y el Marbella disparó a portería vacía. La defensa madridista despejó y fue en ese momento donde Callejón hizo el primer gol del partido.

En el minuto 55, Borja Alonso pudo devolver la igualdad al marcador con un remate ante el portero que se marchó rozando la escuadra. Y trece minutos más tarde, Gonzalo también lo intentó con un cabezazo que el meta rival logró atrapar. El primer filial del Real Madrid continuó en busca del gol del empate, pero finalmente el marcador no varió.

De esta manera, el Castilla de Raúl no pudo sumar puntos en el debut liguero esta temporada. Una campaña que será complicada con un equipo prácticamente nuevo. Los blancos jugaron con un once formado por Fran González, Asencio, Gonzalo, Borja Alonso, Antonio David, Loren Zúñiga, Campos, David Jiménez, Youssef, Ribes y Mario Rivas. También jugaron Hugo de Llanos y Víctor Muñoz.