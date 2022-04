A Antonio Cassano le gusta ser polémico y que le ataquen en redes sociales. Es un poco lo que le queda tras una carrera que pudo ser brillante y no lo fue por sus malos hábitos y su poca profesionalidad. Ahora, como comentarista, el italiano no se muerde la lengua. En su última aparición en televisión ha atacado con dureza a su compatriota Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, club en el que jugó.

«El Real Madrid juega mal, pero contra el Paris Saint-Germain primero y luego contra el Chelsea tuvieron mucha suerte y tarde o temprano eso se acaba», dijo Cassano en BoboTV. Pero todavía más allá, pues el ex futbolista se pone del lado de Xavi Hernández: «El Real Madrid no juega bien en la Liga. Si ves al Barça, que empezó muy tarde, es otra música. Ancelotti te hace sentir bien, pero no se me ocurre ni un jugador al que haya mejorado en su carrera».

Pobre rendimiento en Madrid

Obviamente, estas declaraciones han levantado ampollas entre el madridismo, sobre todo por tratarse de un futbolista que defendió la camiseta blanca aunque su rendimiento dejara bastante que desear porque no se cuido durante su estancia en la capital de España, reconociendo a posteriori que tuvo problemas con la comida y también con la fiesta.

Para el que sí tiene buenas palabras es para Benzema, aprovechando para criticar de nuevo a Cristiano Ronaldo: «Cristiano debe rezarle todos los días a Benzema y agradecerle por haber jugado a su lado. Ya lo vemos ahora. Antes Karim solo conseguía 18 o 20 goles al año, pero en el actual ya llegó a los 50, entre anotaciones y asistencias. Benzema siempre estuvo al servicio de Cristiano Ronaldo, quien finalmente era encargado de marcar 50 goles al año. Hoy son futbolistas totalmente distintos y Karim es un delantero centro que tiene los pies de Zinedine Zidane».