Álvaro Carreras, el actual lateral izquierdo del Benfica y uno de los principales deseos del Real Madrid para el mercado de fichajes, ya piensa en blanco durante el Mundial de Clubes. El defensa español recibió una tarjeta amarilla en el encuentro frente al Auckland City, lo que le impedirá estar presente en el decisivo duelo ante el Bayern Múnich, correspondiente al último encuentro de la fase de grupos.

La amonestación llegó poco antes del descanso, después de que el árbitro parara el juego por una lesión de un rival. Carreras, en una jugada interrumpida por árbitro, tiró el balón hacia la zona donde se encontraba el colegiado y logró tocarle, aunque levemente. Nada más sentir el golpeo, el juez sacó la tarjeta amarilla al ex canterano del Real Madrid.

Carreras leva amarelo e falha o jogo com o Bayern. FIFA Mundial de Clubes | 14 Junho – 13 Julho | Vê todos os jogos grátis em https://t.co/fpfuiyzIoG | #FIFACWC #TakeItToTheWorld

📲 Todos os jogos em direto e exclusivo na app DAZN. pic.twitter.com/gFUluXISZP — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) June 20, 2025

Esta segunda tarjeta amarilla es sinónima de suspensión para el próximo encuentro, ya que en el partido inaugural del Benfica, Carreras había sido sancionado por una dura entrada ante Boca Juniors. Según la normativa del torneo, acumular dos amonestaciones implica perderse el siguiente partido, por lo que Álvaro no podrá jugar contra el Bayern de Múnich.

La cartulina de Carrera genera polémica en Portugal

La forma en la que se produjo la tarjeta ha despertado suspicacias entre la prensa y la afición del Benfica, que especulan con la posibilidad de que el futbolista buscaba ser sancionado intencionadamente para evitar jugar contra el Bayern. Se insinúa que, ante la posibilidad de fichar por el Real Madrid en breve, Carreras habría querido minimizar riesgos de lesión o fatiga antes de concretar su salida del cuadro lisboeta.

Porque sí, el traspaso de Carreras por el Real Madrid estaba hecho. No obstante, la entidad portuguesa decidió que el traspaso se cancelase a última hora, para poder llevar al ferrolano al Mundial de Clubes en Estados Unidos, una situación que no gustó mucho en Chamartín.

Rui Costa, presidente del Benfica, había confirmado que no se había encontrado ningún acuerdo. Sí lo hubo, pero los portugueses no mantuvieron su palabra. Desde el primer día, Carreras había aceptado sus términos con el Real Madrid, pero no quería salir «a malas» de Lisboa.

El Madrid no le dejará tirado

Álvaro Carreras está destinado a convertirse en nuevo jugador del Real Madrid. Solo es cuestión de tiempo para que se concrete su fichaje. El club blanco ha intentado cerrar la operación por una cantidad inferior a la cláusula de rescisión, con la intención de contar con el lateral durante el Mundial de Clubes.

Esta estrategia ya fue empleada anteriormente con jugadores como Dean Huijsen e incluso con Trent Alexander-Arnold. Aunque el inglés llegó a Valdebebas como jugador libre, el Real Madrid abonó una compensación al Liverpool para facilitar su salida antes de que finalizara su contrato el 30 de junio.

El Real Madrid no dejará tirado a Álvaro Carreras. Pagarán su cláusula el día 1 de julio y el Benfica no podrá poner pegas. Mientras tanto, el español debe centrarse en su Mundial de Clubes con su equipo, y los madridistas también que ver por el suyo. A la vuelta, se firmará.