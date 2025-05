Carragher se enfrenta a los hinchas del Liverpool por Arnold: «¡Muchos jugadores quieren ir al Madrid!»

Después de haber cargado duramente contra él, Jamie Carragher, leyenda del Liverpool, defiende a Alexander-Arnold y su salida de Anfield. Interrogado sobre la salida del lateral, el ex defensa de los reds no se escondió sobre lo que supone el Real Madrid para muchos futbolistas. «Los aficionados no querrán escuchar esto, pero muchos jugadores en el vestuario del Liverpool probablemente quieran jugar en el Real Madrid», afirmó el inglés.

Sin embargo, hace unos meses, Jamie Carragher fue especialmente crítico con la situación del lateral derecho de los reds. No sólo manifestó que «lo más importante para el Liverpool en 2025 es ganar la Premier League» (cosa que finalmente hizo) y que ningún contrato debería interferir con ese objetivo», sino que también manifestó su descontento con la manera en que está manejando la situación el futbolista objetivo del Real Madrid.

Jamie Carragher fue particularmente duro al sugerir que el entorno de Arnold habría instado al Real Madrid a hacer una oferta, sabiendo que los de Liverpool la rechazarían, simplemente para justificar una futura salida gratuita. «Se cubre para irse gratis», llegó a argumentar el ex de los reds.

Alexander-Arnold apunta al Mundial de Clubes

Trent Alexander-Arnold ha anunciado oficialmente su salida del Liverpool al final de la presente temporada, poniendo fin a una etapa de 20 años en el club de Anfield. El propio jugador lo confirmó mediante un comunicado y un emotivo vídeo, calificando la decisión como «la más difícil» de su vida. Su futuro apunta claramente al Real Madrid, ya que el acuerdo entre el club blanco y el Liverpool es total desde hace meses.

El Real Madrid tiene como objetivo que Alexander-Arnold se incorpore antes de lo previsto para disputar el Mundial de Clubes, que se celebrará este verano en Estados Unidos. Aunque su contrato con el Liverpool finaliza el 30 de junio de 2025, tanto el club blanco como el jugador desean adelantar su llegada para que pueda reforzar al equipo en este torneo internacional.

El Liverpool, que no participará en el Mundial de Clubes, no se opone a que Alexander-Arnold vista la camiseta del Real Madrid en la competición, pero ha puesto condiciones económicas: exige una compensación de un millón de libras (alrededor de 1,2 millones de euros) y que el Real Madrid se haga cargo del último mes de salario del jugador, lo que suma otro millón de euros aproximadamente. En total, la operación para adelantar su llegada rondaría los dos millones de euros.

La FIFA abrirá un periodo de transferencias excepcional entre el 1 y el 10 de junio, lo que permitirá inscribir a Alexander-Arnold si ambos clubes llegan a un acuerdo económico. La Liga española ya ha autorizado esta normativa, por lo que el traspaso podría realizarse antes del inicio del torneo. En Valdebebas consideran que la incorporación del inglés es fundamental para reforzar la banda derecha, especialmente tras la lesión de Dani Carvajal y la falta de alternativas de peso, ya que actualmente solo Lucas Vázquez ocupa ese puesto.

Además, el inglés aporta versatilidad, ya que puede jugar como lateral derecho o como interior, y es un especialista en jugadas a balón parado, una faceta que el Real Madrid busca potenciar. Habemus fichaje.